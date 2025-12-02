Logo strona główna
Świat

Strzelał w Waszyngtonie, zginęła żołnierka. Nie przyznaje się do winy

W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Osoba podejrzana o postrzelenie dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej w pobliżu Białego Domu została zatrzymana. Relacja korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Afgańczyk oskarżony o zabicie żołnierki w Waszyngtonie nie przyznaje się do winy. 29-letni Rahmanullah Lakanwal przebywa obecnie w szpitalu. Prokurator generalna Pam Bondi rozważa żądanie kary śmierci dla oskarżonego.

Mężczyźnie, podejrzanemu o zabicie żołnierki Gwardii Narodowej i ranienie drugiego żołnierza w ubiegłym tygodniu w pobliżu Białego Domu, postawiono zarzut między innymi morderstwa pierwszego stopnia - podała agencja prasowa Associated Press. Afgańczyk nie przyznał się do winy.

Podejrzany 29-letni Rahmanullah Lakanwal, który został postrzelony, stawił się przed obliczem sądu za pośrednictwem połączenia wideo ze szpitalnego łóżka. Adwokat przekazał w jego imieniu, że mężczyzna nie przyznaje się do winy.

20-letnia Sarah Beckstrom i 24-letni Andrew Wolfe zostali postrzeleni w środę nieopodal Białego Domu w Waszyngtonie. 20-latka zmarła dzień po postrzeleniu, natomiast Wolfe przebywa w szpitalu w stanie krytycznym. We wtorek prokurator generalna Pam Bondi poinformowała, że Wolfe zdrowieje.

Strzały w Waszyngtonie
Strzały w Waszyngtonie
Źródło: Google Maps
29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal
Kim jest podejrzany o postrzelenie żołnierzy w Waszyngtonie? Nowe informacje
W Waszyngtonie doszło do ataku na żołnierzy Gwardii Narodowej
Zmarła postrzelona żołnierka Gwardii Narodowej
W pobliżu Białego Domu doszło do strzelaniny
"Cała scena wyglądała jak z filmu". Z okna hotelu widział miejsce strzelaniny

Prokurator generalna chce kary śmierci dla oskarżonego

Biuro prokuratora federalnego w Waszyngtonie postawiło Lakanwalowi zarzut między innymi zabójstwa pierwszego stopnia, czyli z premedytacją, i usiłowania zabójstwa z bronią w ręku.

Śledczy badają motywy ataku, który według nich miał charakter zasadzki. Szefowa prokuratury federalnej w Waszyngtonie Jeanine Pirro zapowiedziała, że wraz z kontynuacją śledztwa pojawią się kolejne zarzuty. Prokurator generalna Bondi rozważa żądanie kary śmierci dla oskarżonego.

29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal
29-letni Afgańczyk Rahmanullah Lakanwal
Źródło: Reuters

Lakanwal to były afgański żołnierz, który współpracował z amerykańskim wojskiem i CIA podczas wojny w Afganistanie. Przybył do USA po ewakuacji wojsk amerykańskich z Afganistanu w 2021 roku w ramach programu osiedlania byłych sojuszników sił Stanów Zjednoczonych. Według dziennika "The Washington Post", Lakanwal został sprawdzony przez Narodowe Centrum Antyterrorystyczne, a w 2024 otrzymał pozytywną decyzję w sprawie wniosku o azyl.

Na tle zamachu prezydent USA zapowiedział szereg radykalnych zmian w polityce imigracyjnej USA, w tym całkowite wstrzymanie migracji z "krajów trzeciego świata", odebranie świadczeń obcokrajowcom oraz obywatelstwa naturalizowanym obywatelom USA, którzy "podważają spokój wewnętrzny".

Żołnierze Gwardii Narodowej Andrew Wolfe i Sarah Beckstrom postrzeleni w Waszyngtonie
Żołnierze Gwardii Narodowej Andrew Wolfe i Sarah Beckstrom postrzeleni w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nagranie z momentu ataku
Był w hotelu, usłyszał strzały. "Wszyscy są w szoku"
Donald Trump
Trump zapowiada wstrzymanie "na stałe" migracji z "krajów Trzeciego Świata"
Donald Trump
"Głupia jesteś? Jesteś głupią osobą?"

Autorka/Autor: fil/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

USA Waszyngton Przestępstwa Donald Trump Afganistan
