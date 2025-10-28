Rzucił się z widelcem na pasażerów. 28-latek aresztowany

Lotnisko we Frankfurcie nad Menem. Nagranie z grudnia 2021 roku Źródło: Reuters

Samolot niemieckich linii Lufthansa wyleciał w sobotę z Chigaco do Frankfurtu, lecz w wyniku incydentu na pokładzie musiał awaryjnie wylądować w Bostonie. Krótko po rozpoczęciu lotu, tuż po podaniu posiłku, obywatel Indii Praneeth Kumar Usiripalli zaatakował 17-latka i wbił mu widelec w lewy obojczyk, po chwili rzucił się na kolejnego nastolatka zadając mu ranę w tył głowy - podaje "Washington Post".

Kiedy członkowie załogi samolotu próbowali obezwładnić mężczyznę, "uformował on pistolet z palców, włożył go do ust i nacisnął wyimaginowany spust" - przekazała w oświadczeniu Prokuratura Okręgowa w Massachusetts. Następnie, zgodnie z oświadczeniem władz, Usiripalli uderzył pasażerkę i próbował zaatakować członka załogi.

Napięta sytuacja na lotniskach

Praneeth Kumar Usiripalli został oskarżony o napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia z zamiarem spowodowania obrażeń ciała, został aresztowany po awaryjnym lądowaniu na międzynarodowym lotnisku Logan w Bostonie. Zarzut ten wiąże się z karą do 10 lat więzienia i grzywną do 250 tys. dolarów (900 tys. zł).

W późniejszym terminie mężczyzna stanie przed sądem federalnym w Bostonie. Obywatel Indii przebywał w USA na podstawie wizy studenckiej i był zapisany na studia magisterskie z zakresu studiów biblijnych, podaje stacja NBC News.

Do tego dramatycznego incydentu doszło w napiętym okresie w lotnictwie w USA z powodu znacznych opóźnień i niedoborów kadrowych.

