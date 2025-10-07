Logo strona główna
Świat

Chcą odwołania szefowej KE. "To zostało przekształcone w element kampanii"

Ursula von der Leyen broni się przed odwołaniem za stanowiska
Mark Rutte i Ursula von der Leyen w Brukseli
Źródło: Reuters
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po raz drugi w ciągu trzech miesięcy stanęła w obliczu prób odwołania jej za stanowiska. Chociaż wnioski o wotum nieufności - złożone przez partie skrajnie lewicowe i prawicowe - mają nikłe szanse na uzyskanie większości dwóch trzecich głosów, mogą one ujawnić ogólne obawy dotyczące jej przywództwa i zdestabilizować prace Parlamentu Europejskiego.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaapelowała w czasie debaty w Parlamencie Europejskim nad wnioskami o jej odwołanie o jedność i wspólną odpowiedzialność w obliczu wyzwań stojących przed Unią. Głosowanie odbędzie się podczas rozpoczętej w poniedziałek sesji plenarnej w Strasburgu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Europa jest po stronie Polski". Owacje na stojąco w europarlamencie

- Wiem, że niektórzy z was wciąż nie są pewni, jak zagłosować w tym tygodniu, ale wiem też, że wasze wątpliwości wynikają z autentycznej troski - powiedziała Ursula von der Leyen, zwracając się do europosłów.

Jak podkreśliła, wśród tematów budzących obawy są kwestie bezpieczeństwa gospodarczego, kosztów życia, biurokracji, bezpieczeństwa żywnościowego, zmian klimatu oraz ochrony demokracji.

Ursula von der Leyen broni się przed odwołaniem za stanowiska
Ursula von der Leyen broni się przed odwołaniem za stanowiska
Źródło: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Szefowa Komisji Europejskiej zadeklarowała gotowość organu do współpracy z europosłami w poszukiwaniu rozwiązań. - Chcę odnowić moje zobowiązanie, że to kolegium (Komisji Europejskiej) będzie z wami współpracować w każdym potrzebnym formacie, aby wspólnie znaleźć odpowiedzi - powiedziała.

Von der Leyen dodała, że w obecnym "niebezpiecznym momencie historii" Europa musi wysłać jasny sygnał. - Wierzę, że ten przekaz musi brzmieć: Europa stoi razem i działa razem - podsumowała.

Bardella: podpisała pani komercyjną kapitulację Europy

Europoseł z Francji Jordan Bardella w imieniu grupy Patrioci za Europą ostro skrytykował przewodniczącą KE m.in. za umowy handlowe z Mercosurem i Stanami Zjednoczonymi.

- W obliczu Ameryki Trumpa nie tylko zgodziła się pani na porozumienie bez wzajemności, ale podpisała pani komercyjną kapitulację Europy - stwierdził. Jego zdaniem Komisja pomaga konkurentom Europy kosztem rodzimych rolników, fabryk i miejsc pracy.

Krytykę skierował również przeciw polityce budżetowej i rolnej Unii. Stwierdził, że Komisja "sabotuje wspólną politykę rolną", pozbawiając rolników części ich dochodów.

Zarzucił też Komisji "biurokratyczny pęd do przodu", wskazując na "22 tysiące nowych aktów prawnych w ciągu pięciu lat", co - jak powiedział - czyni Europę "światowym mistrzem biurokracji". - Pani karze nasze przedsiębiorstwa, zmuszając je do regresu, który ostatecznie przypieczętuje ich zniknięcie - powiedział.

Jordan Bardella
Jordan Bardella
Źródło: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Aubry oskarża von der Leyen o "tchórzostwo i bezczynność"

Również europosłanka Manon Aubry ze skrajnie lewicowej grupy Lewica ostro skrytykowała Ursulę von der Leyen, wzywając ją do ustąpienia ze stanowiska. Oskarżyła m.in. szefową KE o "tchórzostwo i bezczynność" wobec sytuacji w Strefie Gazy oraz o "wspieranie ludobójstwa" poprzez brak działań wobec Izraela.

Aubry zarzuciła von der Leyen, że Unia nie zdecydowała się na wstrzymanie stosunków handlowych z Izraelem ani na wprowadzenie embarga na broń, mimo że - jak podkreśliła - przyjęto już kilkanaście pakietów sankcji wobec Rosji.

Przedstawicielka francuskiej lewicy oskarżyła przewodniczącą Komisji o "kapitulację przed Donaldem Trumpem" oraz o podporządkowanie Unii Europejskiej interesom ekonomicznym Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem Aubry podpisując "jednostronne porozumienie bez demokratycznego mandatu", von der Leyen "zaakceptowała wasalizację UE wobec reżimu kroczącego ku faszyzacji".

Krytyce poddana została również umowa o wolnym handlu z krajami Mercosuru. Aubry zarzuciła szefowej KE, że "przepchnęła ją siłą, z pominięciem parlamentów narodowych i zasady jednomyślności państw członkowskich".

Manon Aubry
Manon Aubry
Źródło: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Weber: żyjemy w czasach ogromnych wyzwań

Szefowej KE bronił z kolei Manfred Weber, lider największej grupy politycznej w PE, Europejskiej Partii Ludowej. Jednocześnie skrytykował wnioski o wotum nieufności, nazywając je "nadużyciem poważnego narzędzia parlamentarnego w celach propagandowych".

- To, co powinno być ostatnią deską ratunku demokracji, zostało przekształcone w element kampanii wyborczej i mam nadzieję, że zebraliście już wystarczająco dużo materiałów do waszej francuskiej kampanii - powiedział, zwracając się do posłów skrajnej lewicy i prawicy.

"Trzeba wykorzystać ten moment". Szefowa KE o planie Trumpa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trzeba wykorzystać ten moment". Szefowa KE o planie Trumpa

Lider EPL zapowiedział, że jego grupa zagłosuje przeciwko wotum nieufności. - Żyjemy w czasach ogromnych wyzwań: wojna, handel, energia, mieszkalnictwo, klimat. To są kwestie, które naprawdę interesują ludzi. Musimy pracować, potrzebujemy stabilności, a Komisja tę pracę wykonuje - podkreślił Weber.

Weber ostro skrytykował wspólną inicjatywę skrajnej lewicy i prawicy, zarzucając im, że łączy je jedynie "bycie przeciwko wszystkiemu". Ocenił, że w czasie gdy Komisja walczyła o interesy europejskich pracowników i przedsiębiorców, liderzy "populistycznych" ugrupowań zajmowali się własnymi sprawami. - EPL chce budować i integrować, podczas gdy wy kochacie destrukcję. My będziemy kontynuować współpracę z silną Komisją - zakończył.

Procaccini: Unia Europejska nigdy nie będzie więzieniem

W imieniu frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów głos zabrał współprzewodniczący tej grupy Nicola Procaccini, który szczególnie odniósł się do wniosku złożonego przez skrajną lewicę, który "skupia się wyłącznie na kwestii izraelsko-palestyńskiej".

Zwrócił uwagę, że dokument nie zawiera "ani jednego słowa potępienia Hamasu" ani odniesienia do izraelskich zakładników. - Brakuje w nim również wzmianki o 7 października, rocznicy, którą wkrótce będziecie obchodzić - dodał. Jego zdaniem taka jednostronna krytyka Izraela prowadzi w praktyce do "wyrażenia solidarności z Rosją Putina".

Podkreślił, że w jego grupie każda delegacja narodowa będzie głosować zgodnie z własnym sumieniem i interesem swojego kraju. - Dla nas Unia Europejska nigdy nie będzie więzieniem, lecz sojuszem narodów, który nie tłumi ich aspiracji, ale wspiera współpracę zamiast narzucania jednej wizji - powiedział Procaccini.

pc
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CHRISTOPHE PETIT TESSON/PAP/EPA

Komisja EuropejskaParlament EuropejskiUrsula von der Leyen
