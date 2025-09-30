Ukraińcy uderzyli w rosyjski system S-400 Triumf na Krymie

Atak sił ukraińskich na cele Rosjan na Krymie. Nagranie archiwalne Źródło: Wywiad wojskowy Ukrainy

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy przekazały, że atak na stację radarową rosyjskiego systemu S-400 Triumf nastąpił w nocy z poniedziałku na wtorek.

"Symboliczne jest to, że kosztowny system obrony powietrznej przeciwnika, zwalczający między innymi drony, został zneutralizowany przez drony uderzeniowe Sił Operacji Specjalnych. Stacja radarowa jest 'oczami' systemu S-400 Triumf. Bez elementu obserwacyjno-naprowadzającego traci on zdolność bojową" - podano w komunikacie.

Ukraińskie media przypomniały, że 22 września tego roku żołnierze Sił Operacji Specjalnych zaatakowały system S-400 Triumf w obwodzie kałuskim w Rosji.

Czym jest S-400 Triumf

S-400 Triumf został opracowany przez rosyjską firmę Ałmaz-Antej. Jest jednym z najnowocześniejszych systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Według danych producenta może zwalczać samoloty, pociski manewrujące, bezzałogowe statki powietrzne i cele balistyczne w promieniu do 400 kilometrów i na wysokości do 30 km.

Rosyjski system rakietowy S-400 Triumf Źródło: PAP/Reuters

Radzieckie systemy rakietowe S-300, a później ich modyfikacja S-400 zostały zaprojektowane do niszczenia celów powietrznych, w tym samolotów strategicznych, pocisków balistycznych i celów hipersonicznych.

Jest to uniwersalna broń obrony powietrznej, przeznaczona do obrony ważnych obiektów lub osłony wojsk lądowych. Jednak podczas pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, Rosjanie wielokrotnie używali takich systemów do ataków na ukraińskie miasta - napisał kijowski portal NV.

