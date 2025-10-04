Logo strona główna
Świat

Wrócili z rosyjskiej niewoli. "Koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali"

Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Wrócili z rosyjskiej niewoli. Ukraińcy opowiedzieli o torturach
Źródło: TVN24 BiS
Władysław Żajworonok pierwszy raz został ranny piątego dnia ofensywy, drugi raz ostatniego dnia obrony Mariupola. Kiedy się obudził był już w niewoli, w której spędził wiele miesięcy. Na front już nie wróci - sztuczne oko i proteza nogi pozwalają mu jednak pracować na rzecz obrony Ukrainy i Europy przy produkcji dronów. Takich osób, jak Władysław, jest wiele. Mają za sobą nie tylko walkę, ale i niewolę - w niej strach, ból, głód i tortury. Jak opowiedzieli w rozmowie z "Faktami o świecie", Rosja robi wszystko, by złamać im życie.

Wycieńczeni, ale żyją - wrócili do domu z rosyjskiej niewoli. 185 żołnierzy i 20 cywilów - to bilans ostatniej wymiany więźniów z Rosją z 2 października. Od początku rosyjskiej inwazji Ukraina odzyskała już ponad siedem tysięcy swoich ludzi.

Trafili do niewoli po upadku Mariupola

- Byłem w niewoli 29 miesięcy. Dwa i pół roku w dwóch koloniach karnych - powiedział Jewhen Malik. To jeden z dwóch byłych jeńców, który odwiedził studio TVN24 BiS. Wraz z Władysławem Żajworonokiem opowiedzieli, co przeżyli.

- To, czego doświadczyłem w niewoli, to koszmar. Chłopcy wokół mnie umierali, bez pomocy medycznej, bez leków. To absolutny sadyzm - ocenił Żajworonok, weteran ukraińskich sił zbrojnych.

Zdjęcie z 2 października 2025 roku
Wymiana jeńców wojennych. Ukraińcy wrócili do domu
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Symbolem rosyjskiej agresji i brutalności stał się Mariupol. To właśnie tu Malik został pojmany. Stało się to zaledwie na miesiąc przed przejęciem miasta przez rosyjskie siły okupacyjne.

Żajworonok był obrońcą zakładów Azowstal w Mariupolu. Walczył jako sanitariusz i operator drona. Na polu walki trwale stracił pełnię zdrowia. - Obudziłem się po operacji, będąc już w niewoli. Straciłem wzrok w oku i lewą nogę - powiedział.

Ukraina, ukraińscy żołnierze, Donieck
"Zarejestrowali własną zbrodnię". Ukraińcy o nagraniu z jeńcami
25 Ukraińców wróciło z rosyjskiej niewoli
Ukraińscy cywile i żołnierze uwolnieni. Wrócili do kraju
Ukraina. Najważniejsze informacje
jeniec
Dwa lata w rosyjskiej niewoli. Ukraińcy opublikowali zdjęcie

Ukrainiec pamięta moment, gdy był wynoszony przez Rosjan. Ocknął się na chwilę i zobaczył symbole "Z" na mundurach. Rosjanie przetrzymywali go w niewoli półtora miesiąca. W tym czasie wielu współwięźniów zmarło.

- Jeden chłopak potrzebował leków. Rosyjski lekarz powiedział mu, że są za drogie, że ich nie kupią. Powiedział, że jeśli nasza strona go nie wymieni, to po prostu umrze. I faktycznie umarł. To była straszna śmierć - przekazał Żajworonok.

Władysław Żajworonok i Jewhen Malik
Władysław Żajworonok i Jewhen Malik
Źródło: TVN24 BiS

Ukraińcy o torturach stosowanych przez Rosjan

Obaj ocalali opowiedzieli o rosyjskim systemie przemocy zaprojektowanym z zimną precyzją. - To system stworzony przez rząd rosyjski i wspierany przez lokalną administrację. Wiemy to, bo wiele razy słyszeliśmy rozmowy strażników, gdy otrzymywali nowe wytyczne - przekazał Malik.

- Byliśmy bici, rażeni prądem, katowani pałkami policyjnymi, gryzieni przez psy i duszeni plastikowymi workami - wymienił. Celem przesłuchań, których doświadczali, było wymuszenie zeznań, że to nie Rosjanie, a Ukraińcy zrównali Mariupol z ziemią i wymordowali ludzi.

- To niedorzeczne, ale oni chcą fałszować historię, pisać o tym w książkach historycznych, które będą pokazywać dzieciom za 20 lat. Nasze zeznania miałyby im poświadczyć za dowód - wyjaśnił Malik.

Między innymi dlatego obaj opowiadają o swoich doświadczeniach i nie pozwalają zapomnieć o tym, jaka jest prawda.

OGLĄDAJ: "Dzieci, które mają dziś 11 lat, nigdy nie widziały niczego innego poza okupacją"
Ukraińskie dzieci w Charkowie

"Dzieci, które mają dziś 11 lat, nigdy nie widziały niczego innego poza okupacją"

Ukraińskie dzieci w Charkowie
Autorka/Autor: Justyna Zuber

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica