Ukraińcy chcą kupić Żelazną Kopułę. Apelują do władz Izraela

Ukraina chce nabyć izraelską Żelazną Kopułę, by móc chronić kobiety i dzieci przed rosyjskimi rakietami - powiedział w rozmowie z izraelskimi dziennikarzami ambasador Ukrainy w tym kraju Jewhen Kornijczuk. Skrytykował władze w Jerozolimie za reakcję na inwazję zbrojną Rosji na Ukrainę, zaapelował także, by "opuściły strefę komfortu i wróciły do rzeczywistości".