Świat

Ukraina wzywa ambasadora Izraela. W sprawie skradzionego zboża

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy w Kijowie
Andrij Sybiha na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters Archive
Ambasador Izraela w Kijowie został wezwany do ukraińskiego ministerstwa spraw zagranicznych - przekazał szef resortu Andrij Sybiha. Napisał, że "trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela" w sprawie dostaw zboża z okupowanej przez Rosję Ukrainy.

Izraelski dziennik Haaretz poinformował wcześniej, że statek Panormitis, ze zbożem z okupowanych terytoriów Ukrainy, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Ustalenia dziennika potwierdziły ukraińskie media. Rosja po cichu dostarcza Izraelowi skradzioną ukraińską pszenicę - ustaliło śledztwo portalu "Suspilne".

Haaretz dodał, że w tym roku w Izraelu rozładowano już cztery transporty zboża z okupowanej Ukrainy.

Sybiha: trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził w serwisie X, że "trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela na uzasadnione żądanie Ukrainy dotyczące poprzedniego statku, który dostarczył skradzione towary do Hajfy".

"Teraz, gdy kolejny taki statek dotarł do Hajfy, ponownie ostrzegamy Izrael przed przyjmowaniem skradzionego zboża i szkodzeniem naszym stosunkom" - dodał.

Minister dodał, że ambasador Izraela został poproszony o stawienie się we wtorek w Ministerstwie spraw zagranicznych, aby Kijów mógł mu "przedstawić notę protestacyjną i zażądać odpowiednich działań".

Reakcja izraelskiego ministra

W swojej odpowiedzi, również na X, minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar przekazał, że sprawa zostanie zbadana, ale, jak napisał, "zarzuty nie stanowią dowodów i żadnych dowodów nie przedstawiono".

"Nie złożyliście nawet wniosku o pomoc prawną, zanim zwróciliście się do mediów i mediów społecznościowych" - dodał Sa’ar. Zaznaczył, że stosunki dyplomatyczne "nie są utrzymywane na Twitterze ani w mediach".

Ukraińskie źródło dyplomatyczne, wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformowało, że jeśli Izrael nie odmówi rozładunku zboża, Kijów "zastrzega sobie prawo do podjęcia pełnego zestawu działań dyplomatycznych i prawnych na szczeblu międzynarodowym".

Dziennikarze "Slidstva.Info" ustalili, że tylko w latach 2023-24 Turcja zakupiła ponad 54 tysiące ton zboża, które zostało wysłane przez rosyjską firmę z okupowanego Mariupola. Część tego zboża trafiła do tureckiej firmy Erisler, uczestniczącej w Światowym Programie Żywnościowym ONZ.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Ruslan Kaniuka/UKRINFORM/PAP

