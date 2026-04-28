Świat Ukraina wzywa ambasadora Izraela. W sprawie skradzionego zboża

Andrij Sybiha na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Izraelski dziennik Haaretz poinformował wcześniej, że statek Panormitis, ze zbożem z okupowanych terytoriów Ukrainy, oczekuje na pozwolenie na rozładunek w Hajfie. Ustalenia dziennika potwierdziły ukraińskie media. Rosja po cichu dostarcza Izraelowi skradzioną ukraińską pszenicę - ustaliło śledztwo portalu "Suspilne".

Haaretz dodał, że w tym roku w Izraelu rozładowano już cztery transporty zboża z okupowanej Ukrainy.

Sybiha: trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha stwierdził w serwisie X, że "trudno zrozumieć brak odpowiedniej reakcji Izraela na uzasadnione żądanie Ukrainy dotyczące poprzedniego statku, który dostarczył skradzione towary do Hajfy".

"Teraz, gdy kolejny taki statek dotarł do Hajfy, ponownie ostrzegamy Izrael przed przyjmowaniem skradzionego zboża i szkodzeniem naszym stosunkom" - dodał.

Minister dodał, że ambasador Izraela został poproszony o stawienie się we wtorek w Ministerstwie spraw zagranicznych, aby Kijów mógł mu "przedstawić notę protestacyjną i zażądać odpowiednich działań".

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.



It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026 Rozwiń

Reakcja izraelskiego ministra

W swojej odpowiedzi, również na X, minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Sa'ar przekazał, że sprawa zostanie zbadana, ale, jak napisał, "zarzuty nie stanowią dowodów i żadnych dowodów nie przedstawiono".

"Nie złożyliście nawet wniosku o pomoc prawną, zanim zwróciliście się do mediów i mediów społecznościowych" - dodał Sa’ar. Zaznaczył, że stosunki dyplomatyczne "nie są utrzymywane na Twitterze ani w mediach".

Dear Minister,

Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.



Allegations are not evidence.

Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.

You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026 Rozwiń

Ukraińskie źródło dyplomatyczne, wypowiadające się pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformowało, że jeśli Izrael nie odmówi rozładunku zboża, Kijów "zastrzega sobie prawo do podjęcia pełnego zestawu działań dyplomatycznych i prawnych na szczeblu międzynarodowym".

Dziennikarze "Slidstva.Info" ustalili, że tylko w latach 2023-24 Turcja zakupiła ponad 54 tysiące ton zboża, które zostało wysłane przez rosyjską firmę z okupowanego Mariupola. Część tego zboża trafiła do tureckiej firmy Erisler, uczestniczącej w Światowym Programie Żywnościowym ONZ.