Kowal: bardzo ważne, żeby w odbudowie Ukrainy uczestniczyły zachodnie firmy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w środę, że omówił plany odbudowy kraju z szefem resortu finansów USA Scottem Bessentem i innymi wysokimi rangą przedstawicielami władz amerykańskich.

- Chciałbym podziękować sekretarzowi Bessentowi, Jaredowi Kushnerowi i Larry'emu Finkowi z BlackRock za pełną konstruktywność - podkreślił Zełenski w wieczornym przemówieniu.

- Ważną wspólną zasadą jest to, aby odbudowa była wysokiej jakości, a wzrost gospodarczy po tej wojnie był odczuwalny. Podstawą musi być rzeczywiste bezpieczeństwo - zwrócił uwagę.

Prezydent przekazał, że jego ekipa w środę aktywnie pracowała nad ramowym dokumentem w sprawie zakończenia wojny, który składa się z 20 punktów. - Na podstawie tego dokumentu opracowujemy jeszcze dwa dokumenty, co najmniej dwa dokumenty, a pierwszy z nich dotyczy bezpieczeństwa, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z udziałem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a drugi dotyczy gospodarki: odbudowy i wspólnych inwestycji - wyjaśnił.

Zełenski powiadomił, że zespoły ukraiński i amerykański pracowały również nad dokumentem gospodarczym. - Wraz ze mną po stronie ukraińskiej byli urzędnicy państwowi. Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko, wicepremier (Taras) Kaczka, ministrowie (spraw zagranicznych Andrij) Sybiha i (minister gospodarki Ołeksij) Sobolew, pierwszy zastępca ministra spraw zagranicznych (Serhij) Kysłyca - wymieniał Zełenski.

Ukraina prowadzi rozmowy o odbudowie kraju po wojnie

Zełenski ogłosił plan działań gospodarczych i zapowiedział udział Europy w odbudowie Ukrainy. - W najbliższym czasie planujemy prace nad dwoma innymi dokumentami - dodał.

We wtorek Swyrydenko poinformowała, że przeprowadziła rozmowę z Bessentem, podczas której omówiono działalność amerykańsko-ukraińskiego funduszu inwestycyjnego na rzecz odbudowy. Dodała, że wybrano już doradcę inwestycyjnego - firmę Alvarez & Marsal.

1 maja Departament Skarbu USA poinformował, że Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały umowę o partnerstwie ekonomicznym i utworzeniu amerykańsko-ukraińskiego funduszu inwestycyjnego na rzecz odbudowy. Jak mówił wówczas Bessent, jest to sygnał dla Rosji, że USA są zobowiązane na rzecz pokoju opartego na wolności i suwerenności Ukrainy.

