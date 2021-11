Sekretarz generalny NATO o "wysokiej cenie", którą zapłaci Moskwa za agresję. Prezydent Rosji o "czerwonej linii"

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że Sojusz wesprze Ukrainę jako swojego "ważnego partnera". Odniósł się w ten sposób do obaw Ukrainy związanych z rosyjską aktywnością wojskową u jej wschodnich granic. Dodał, że Sojusz Północnoatlantycki może zapewnić "trening, możliwości i oddanie Kijowowi, ale ważne jest, aby rozróżnić Ukrainę od sojuszniczych państw bałtyckich, które jako członkowie NATO mają gwarancję wzajemnej ochrony".

- Widzimy duże zdolności, jednostki pancerne, drony, elektroniczne systemy walki i dziesiątki tysięcy gotowych do walki rosyjskich jednostek - mówił Stoltenberg. Dodał, że intencje Rosji są niejasne.

Mówiąc, że siły NATO zwiększyły swoją obecność "zarówno w regionie Morza Czarnego, ale także w regionie bałtyckim, w powietrzu, na lądzie czy na morzu", szef NATO podkreślił, że "jest to bezpośrednią reakcją na rosyjskie wtargnięcie militarne na Ukrainę, nielegalną aneksję Krymu".

Stoltenberg przebywa w Rydze, gdzie we wtorek po południu rozpoczyna się dwudniowe spotkanie ministrów państw NATO Wśród uczestników spotkania znajduje się także sekretarz stanu USA Antony Blinken, który przyleciał do Rygi we wtorek rano, aby wcześniej wziąć udział w rozmowach z łotewskimi partnerami.