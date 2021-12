Szef MSZ Ukrainy nie wierzy, że USA i NATO zaakceptują żądania Rosji

Poziom zagrożenia "nie przekroczył czerwonej linii"

Również biorąc pod uwagę ostatni miesiąc poziom zagrożenia wzrósł, "ale nie przekroczył czerwonej kreski" - uznał minister. - Podczas gdy miesiąc temu byliśmy, powiedzmy, dwa milimetry od czerwonej kreski, to dziś jesteśmy jeden milimetr od niej. Mogliśmy już ją przekroczyć, ale nie przekroczyliśmy. Więc dyplomacja działa, nie zbija "temperatury" do normy, ale powstrzymuje jej wzrost - ocenił szef MSZ Ukrainy.

W opinii Kułeby celem prezydenta Rosji Władimira Putina nie jest to, by ktoś znów rozmawiał z jego krajem - bo takie kontakty trwają - a to, by w końcu "z tych rozmów coś dla siebie wyciągnąć".