Dziennikarze twierdzą, że "Ducha Kijowa" był Stepan Tarabałka. Siły zbrojne wydały oświadczenie

Brytyjski "The Times" podał, że w oparciu o swoje ukraińskie źródła ustalił tożsamość "Ducha Kijowa". Dziennik napisał, że legendarny anonimowy ukraiński pilot myśliwca, który miał wsławić się zestrzeleniem nawet kilkudziesięciu rosyjskich samolotów, poległ w walce w połowie marca. Niedługo później dowództwo sił powietrznych Ukrainy zdementowało tę informację. Przekazało, że "Duch Kijowa" to "zbiorowy obraz pilotów 40. brygady lotnictwa taktycznego Sił Powietrznych, którzy chronią niebo stolicy".

Według źródeł brytyjskiego dziennika "Duchem Kijowa" miał być 29-letni major Stepan Tarabałka. Miał on zestrzelić co najmniej 40 rosyjskich samolotów.

Dowództwo sił powietrznych Ukrainy dementuje

Niedługo później Dowództwo Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowało na Facebooku oświadczenie, w którym zdementował informację "The Timesa" dotyczącą tożsamości "Ducha Kijowa". "Bohater Ukrainy Stepan Tarabałka NIE JEST 'Duchem Kijowa' i NIE zestrzelił w 40 samolotów" - napisano.

"Duch Kijowa to superbohater-legenda, którego postać stworzyli Ukraińcy! To raczej zbiorowy obraz pilotów 40. brygady lotnictwa taktycznego Sił Powietrznych, którzy chronią niebo stolicy. Którzy nagle pojawiają się tam, gdzie się ich nie spodziewa!" - napisało dowództwo ukraińskich sił powietrznych.

Po śmierci żołnierza jego matka Natalia powiedziała amerykańskiej stacji NPR, że od dziecka chciał być pilotem myśliwca i "zawsze marzył o przestworzach, o lataniu ponad chmurami". Gdy zdał do szkoły lotniczej, często w czasie ćwiczeń przelatywał nad rodzinną wsią. - Przy każdej okazji przelatywał niedaleko naszego domu, robił jakąś małą sztuczkę akrobatyczną. Każdy w wiosce, w każdym domu i we wszystkich wsiach dokoła wiedział, że to leci Stepan - powiedziała.