Ukraina. Wołodymyr Zełenski o walkach w Donbasie: mogą wpłynąć na przebieg całej wojny

- Jedyne, w co wierzymy, to my sami, nasi ludzie, nasze siły zbrojne. Wierzymy też, że w końcu inne kraje wesprą nas nie tylko słowami, ale też działaniami. "Nigdy więcej"? Wszyscy o tym mówią, a jednak, jak widać, nie każdy ma odwagę [działać - przyp. red.] - dodał.

Zełenski: walki w Donbasie mogą wpłynąć na przebieg całej wojny

Ukraiński prezydent powiedział też w wywiadzie dla CNN, że walki w rejonie Donbasu na wschodzie kraju mogą "wpłynąć na przebieg całej wojny". - Odparliśmy ich od Kijowa, od północy. Ale to nie oznacza, że nie wrócą i nie pójdą dalej, w stronę stolicy, jeżeli uda im się zdobyć Donbas. Dlatego to dla nas takie ważne, by im na to nie pozwolić i utrzymać nasze pozycje - podkreślił.