Konflikt Rosja-Ukraina. Sekretarz stanu USA: wprowadzając sankcje teraz, stracimy efekt odstraszania

Przy ukraińskiej granicy Rosja zgromadziła ponad 100 tysięcy żołnierzy. Według sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, jeśli sankcje zostaną nałożone na Rosję już teraz, to Zachód straci zdolność do odstraszania potencjalnej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Jak jednak dodał, jakakolwiek inwazja wiązałyby się z odpowiedzią Zachodu.

Prezydent Ukrainy: świat nie będzie taki sam jeśli dojdzie do wojny

Prezydent Ukrainy stwierdził też, że próby Rosji obalenia jego rządu i zastąpienie kolaboracyjnymi władzami spełzną na niczym, bo nawet jeśli to się uda, będzie to najkrócej urzędujący rząd w historii. - Ludzie po prostu tego nie zaakceptują. Może Putin myśli, że większość Ukraińców popiera go i jego politykę. To wielki błąd, by tak myśleć - powiedział Zełenski.