W niedzielę wieczorem amerykańskie media podały, powołując się na pracowników administracji, że prezydent Joe Biden dał zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni do rażenia celów w głębi Rosji.

Ruch Bidena "nie ma wpływu na decyzję kanclerza"

Zastępca rzecznika prasowego niemieckiego rządu Wolfgang Buechner przekazał w poniedziałek, że niemiecki rząd został poinformowany o decyzji Bidena. - Nie ma to wpływu na decyzję kanclerza federalnego o niedostarczaniu Taurusów - stwierdził, cytowany przez agencję dpa.

Rzeczniczka niemieckiego ministerstwa obrony oświadczyła z kolei, że broń dostarczona przez Berlin "jest bronią ukraińską, której Ukraina oczywiście może używać zgodnie z prawem międzynarodowym". Dodała, że żadna z dostarczonych przez Niemcy broni nie należy do kategorii broni dalekiego zasięgu.