Rosja zacieśnia współpracę z Koreą Północną. NATO "wzywa do nieudzielania jakiejkolwiek pomocy"

Państwa NATO potępiły pogłębiającą się współpracę wojskową między Rosją i Koreą Północną. We wspólnym oświadczeniu uznały, że jest to "niebezpieczna ekspansja" inwazji przeciwko Ukrainie. "Wzywamy wszystkie kraje do nieudzielania jakiejkolwiek pomocy rosyjskiej agresji i potępiamy wszystkich, którzy ułatwiają, a tym samym przedłużają nielegalną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie" - oznajmili sygnatariusze oświadczenia.