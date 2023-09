Zbigniew Rau: Polska nie uzna rosyjskich pseudowyborów na okupowanych terenach Ukrainy

czytaj dalej

W trzęsieniu ziemi w Maroku, do którego doszło w piątek późnym wieczorem, zginęło co najmniej 2012 osób - poinformowały władze. Trzęsienie miało magnitudę 6,8 i dokonało wielu zniszczeń. Według Amerykańskiej Narodowej Służby Geologicznej (USGS), było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakie zarejestrowano w tym kraju. Wśród poszkodowanych, jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie ma Polaków.