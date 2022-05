Petro Poroszenko: każdy dolar zapłacony Rosji przechodzi następnie na bomby i pociski, którymi uderzają w Ukrainę

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko mówił w "Faktach po Faktach", że jego kraj potrzebuje obecnie większej ilości broni oraz mocniejszych sankcji na Rosję. - Mamy 700 tysięcy Ukraińców, którzy ochotniczo zgłosili się do ukraińskich sił zbrojnych i zdecydowanie nie mamy wystarczająco dużo broni dla nich - wskazywał.

Wskazywał, że potrzeba między innymi "więcej broni". - Mamy 700 tysięcy Ukraińców, którzy ochotniczo zgłosili się do ukraińskich sił zbrojnych i zdecydowanie nie mamy wystarczająco dużo broni dla nich - mówił. - Potrzebujemy więcej ciężkiej broni, która doprowadzi do tego, że działania armii ukraińskiej będą bardziej wydajne - dodał.

Poroszenko: Rosja może doprowadzić do głodu w 20 procentach państw

Trzecia rzecz, o której mówił Poroszenko, to "odblokowanie portów ukraińskich". - Ponieważ poprzez taką blokadę Rosja może doprowadzić do głodu w 20 procentach państw - argumentował.

Petro Poroszenko: Ukraina się nigdy nie podda

- To jest nasza ziemia, chronimy naszych obywateli. Tutaj pochowani są nasi rodzice. Moi rodzice w Kijowie i dlatego nie opuściłem Kijowa przez 88 ostatnich dni. Pomimo tego faktu, że pięć kilometrów stąd stały rosyjskie czołgi - powiedział.

- Natomiast my z całą pewnością wygramy i zwycięstwo to będzie również dzięki waszej, polskiej pomocy i za to bardzo dziękujemy - dodał były prezydent.