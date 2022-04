"Obwód kijowski wolny od okupantów". Rosjanie przemieszczają się w głąb Białorusi

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Wadym Denysenko zaapelował do mieszkańców obwodu kijowskiego, którzy wyjechali z tego regionu, by nie wracali jeszcze do domów mimo wycofania się wojsk rosyjskich, gdyż jest to niebezpieczne. Jak podkreślił, na terenach opuszczonych przez żołnierzy rosyjskich jest bardzo dużo min i zdarzają się nawet przypadki zaminowania zwłok. Oprócz tego jakiś Rosjanin, który pozostał w regionie, może niespodziewanie wystrzelić i "nikt nie wie, gdzie to się może zdarzyć" – powiedział.