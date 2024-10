Zełenski o milionie dronów, Trump o "oczku w głowie Putina". Co wydarzyło się w Ukrainie

965 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Już milion dronów, kupionych za pieniądze państwowe, zostało dostarczonych na front - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Bardzo dobrze dogadywałem się z Putinem. Rozumiem, co się dzieje. Ukraina była jego oczkiem w głowie - stwierdził Donald Trump w czasie spotkania z wyborcami na przedmieściach Filadelfii. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Już milion dronów, kupionych za pieniądze państwowe, zostało dostarczonych na front - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziękując wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju ukraińskiej zbrojeniówki, w tym produkcji dronów, Zełenski zapewnił, że władze "będą nadal zwiększać te dostawy, przede wszystkim po to, żeby rozwój technologiczny pomagał chronić życie żołnierzy ukraińskich".

> Donald Trump brał w poniedziałek udział w spotkaniu ze swoimi wyborcami w Oaks, na przedmieściach Filadelfii. Wdał się w dygresję na temat wojny w Ukrainie. - Bardzo dobrze dogadywałem się z Putinem. Rozumiem, co się dzieje. Ukraina była jego oczkiem w głowie - opowiadał Trump. Wspominał potem, że podczas jednego z wywiadów dziennikarka CNN zapytała go, po czyjej stronie wojny się opowiada. - To nie jest kwestia stron. Chce, by ludzie przestali ginąć. To wszystko. Chcę, by przestali ginąć - powiedział.