Kilkaset potencjalnych celów w Rosji. Taki zasięg mają ukraińskie pociski ATACMS

Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji. Oznacza to możliwość przeprowadzenia przez Kijów uderzeń na kilkaset nieosiągalnych dotąd celów, takich jak lotniska, porty, stanowiska dowodzenia czy składy uzbrojenia. Wśród nich znajdą się też obiekty wojskowe w rejonie części dużych rosyjskich miast.

O tym, że prezydent Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie dostarczonych przez USA pocisków dalekiego zasięgu do uderzeń na cele wewnątrz Rosji , w niedzielę poinformowała agencja Reutera. Zgoda ta dotyczy m.in. posiadanych już przez Ukrainę amerykańskich pocisków ATACMS o zasięgu około 300 kilometrów. Pierwsze ataki z ich użyciem Ukraina ma przeprowadzić w nadchodzących dniach, przekazała agencja.

Zasięg ukraińskich pocisków

Kijów od dawna zabiegał o zgodę w sprawie używania amerykańskiej broni do ostrzeliwania celów w Rosji. Na jej wydanie teraz przez USA miało wpłynąć rozmieszczenie na froncie przez Moskwę północnokoreańskich wojsk lądowych, które mają wspierać armię rosyjską w walkach w obwodzie kurskim. Co to oznacza dla sił zbrojnych Ukrainy?