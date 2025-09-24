Media: rosyjskie drony mogą dolatywać nawet do Madrytu

Próby strącenia rosyjskich dronów podejmowane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą za pomocą broni maszynowej (tzw. pokemonów) Źródło: archiwum prywatne

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Portal Defence Express, powołując się na dane ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, twierdzi, że rosyjskie drony Gerań-2 mają zasięg od 1800 do 2500 kilometrów. "Część rosyjskiej infrastruktury startowej wykorzystywanej do ataków na Ukrainę może być równie dobrze użyta do skutecznych odpaleń dronów do państw europejskiego segmentu NATO" – wyjaśnili autorzy analizy.

Wymienili tu rejon przylądka Czauda na okupowanym Krymie oraz okolice Briańska. Za korzystny z punktu widzenia zasięgu celów i logistyki uważany jest też rejon Petersburga.

Drony Gerań-2 podczas parady w Moskwie Źródło: PAVEL BEDNYAKOV/EPA/PAP

"W przypadku startów z tych lokalizacji zasięg Gerań-2 rzędu 1800 km wystarcza, by atakować wszystkie kraje Skandynawii, Holandię, większą część terytorium Niemiec i południe Włoch. Przy zasięgu do 2500 km drony te mogłyby sięgać całej Wielkiej Brytanii, Włoch oraz dużą część Francji" - uważają eksperci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jakie drony ma Rosja i jak można je zwalczać? Ekspert wyjaśnia

Rosyjskie drony mogą dolatywać nawet do Madrytu

Defence Express zwraca uwagę, że budowa nowych stanowisk startowych zajmuje w Rosji tylko kilka miesięcy. "Dlatego w razie potrzeby mogą one (jeżeli rosyjscy agresorzy tego jeszcze nie zrobili) zostać szybko rozlokowane, na przykład na lotnisku Osowcy w obwodzie brzeskim na Białorusi. Nie można też wykluczyć odpalania z obwodu kaliningradzkiego (królewieckiego). Technicznie daje to dodatkowy zasięg około 700 km. A to otwiera kolejne możliwości" – napisał portal.

Według niego przy zasięgu drona Gerań-2 do 2500 km w strefie rażenia znalazłaby się już niemal cała Europa, w tym połowa terytorium Hiszpanii i Madryt czyli wszystkie europejskie stolice z wyjątkiem Lizbony.

Defence Express podkreślił, że są to maksymalne zasięgi lotu, a Rosja wystrzeliwuje drony po skomplikowanych trasach, by obejść ukraińskie systemy przeciwlotnicze.

"Jednak fakt, że odparcie rosyjskiego ataku styropianowymi Gerberami w Polsce ujawniło luki w systemie przeciwlotniczym nawet na wschodnim skrzydle NATO, sugeruje, że po przebiciu pierwszej linii obrony przeciwnik może liczyć, iż Shahedy będą poruszać się dalej relatywnie swobodnie. Przy tym środki zdolne zniszczyć te zagrożenia są w europejskich krajach obecnie setki razy droższe" – czytamy w artykule.

OGLĄDAJ: TVN24 HD