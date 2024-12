Wątpliwości wokół ataku na serwery zapasowe

Polskie Ministerstwo Cyfryzacji nie potwierdza, czy zniszczono dane na serwerach zapasowych w Polsce. Wskazało jednak, że to strona ukraińska zarządza swoimi systemami IT w Polsce, a strona polska nie ma do nich dostępu, w tym do danych, które są w nich przetwarzane.