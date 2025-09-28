Pocisk uszkodził budynek polskiej ambasady w Ukrainie

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę trwał ponad 12 godzin. Są ofiary śmiertelne Źródło: TVN24/Reuters

Jako pierwszy informację podał redaktor naczelny portalu Defence24.com Aleksander Olech.

Jak poinformował portal tvn24.pl rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński, najprawdopodobniej pocisk przeciwlotniczy niewielkiego kalibru uszkodził wydział konsularny ambasady RP w Kijowie podczas rosyjskiego nalotu na stolicę Ukrainy.

Pocisk spadł na dach budynku, przebił sufit i wpadł do jednego z pomieszczeń. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Nocny atak Rosji na Ukrainę

Ukraińskie media poinformowały, że w nocy z soboty na niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy oraz przy użyciu dronów na liczne cele w całym kraju. Między innymi przez całą noc roje dronów typu Shahed zagrażały Kijowowi i innym miastom.

Władze obwodu kijowskiego poinformowały o licznych pożarach zarówno budynków prywatnych, jak i publicznych oraz przemysłowych. Przez całą noc atakowane były też cele w innych regionach Ukrainy, między innymi w Zaporożu i Chmielnickim. Według ukraińskich mediów wojska rosyjskie prowadziły ostrzał przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących.

