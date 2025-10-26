Rosyjski atak na Kijów. Zginęły trzy osoby a 29 zostało rannych Źródło: TVN24

Kijów i okolice były w nocy objęte alarmem powietrznym przez około półtorej godziny. To druga z rzędu niespokojna noc w stolicy Ukrainy. Z piątku na sobotę Rosja zaatakowała miasto rakietami balistycznymi.

W niedzielę rano władze Kijowa poinformowały o skutkach kolejnego ataku.

"W stolicy potwierdzono śmierć trzech osób. Liczba rannych wzrosła do 29, (jest wśród nich) sześcioro dzieci. Najmłodsze ma cztery lata. W szpitalach przebywa siedem osób poszkodowanych, w tym dwoje dzieci. Pozostali są leczeni ambulatoryjnie" - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

Rosyjski atak na Kijów. Odłamki dronów trafiły w budynki mieszkalne Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy Ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym w rosyjskim ataku na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne

"W rejonie (dzielnicy) desniańskim (...) odłamki (drona) spadły na dziewięciokondygnacyjny budynek mieszkalny na wysokości pierwszego piętra. Zapaliło się kilka mieszkań, a ogień rozprzestrzenił się na balkony od trzeciego do szóstego piętra. Pożar został już ugaszony, trwają prace przy usuwaniu gruzów" - relacjonował mer Kijowa.

Kliczko powiadomił, że uszkodzone zostały także okna i drzwi w mieszkaniach w innym dziewięciokondygnacyjnym budynku. Częściowo zniszczona została elewacja i stropy. Uratowano pięć osób, trwa rozbiórka konstrukcji. W dzielnicy obołońskiej odłamki drona spadły na inny wielopiętrowy budynek mieszkalny, uszkadzając jedno mieszkanie. Nie doszło do pożaru ani zniszczenia konstrukcji - dodał.

W usuwanie skutków ataku zaangażowano ponad 100 ratowników i ponad 20 pododdziałów podstawowego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Rosyjski atak na Kijów Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Od dwóch miesięcy rosyjska armia intensywnie atakuje ukraińską infrastrukturę krytyczną - między innymi elektrownie cieplne i złoża gazu - próbując pozbawić Ukraińców ogrzewania, prądu i gazu przed zimą. Drony często trafiają też jednak w budynki mieszkalne.

Wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew usprawiedliwiał w piątek na antenie amerykańskiej stacji CNN ataki rosyjskich wojsk na obiekty cywilne, w tym na przedszkola, przekonując, że są to "nieszczęśliwe wypadki". 22 października doszło do rosyjskiego nalotu na w przedszkole w Charkowie, prawdopodobnie z użyciem drona typu Shahed. Na terenie placówki wybuchł pożar. Mer miasta Ihor Terechow poinformował, że Rosjanie celowo skierowali bezzałogowce na ten obiekt.

