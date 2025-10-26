Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny nalot rosyjskich dronów na Kijów. Trzy osoby zabite, wielu rannych

Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów. Zginęły trzy osoby a 29 zostało rannych
Źródło: TVN24
Po raz drugi w ciągu doby Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy. Odłamki dronów trafiły w budynki mieszkalne. Zginęły trzy osoby, a wiele - w tym dzieci - zostało rannych. 

Kijów i okolice były w nocy objęte alarmem powietrznym przez około półtorej godziny. To druga z rzędu niespokojna noc w stolicy Ukrainy. Z piątku na sobotę Rosja zaatakowała miasto rakietami balistycznymi

W niedzielę rano władze Kijowa poinformowały o skutkach kolejnego ataku.

"W stolicy potwierdzono śmierć trzech osób. Liczba rannych wzrosła do 29, (jest wśród nich) sześcioro dzieci. Najmłodsze ma cztery lata. W szpitalach przebywa siedem osób poszkodowanych, w tym dwoje dzieci. Pozostali są leczeni ambulatoryjnie" - przekazał mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w komunikatorze Telegram.

Rosyjski atak na Kijów. Odłamki dronów trafiły w budynki mieszkalne
Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym w rosyjskim ataku na Kijów
Ratownicy udzielają pomocy poszkodowanym w rosyjskim ataku na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy
Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Odłamki dronów spadły na budynki mieszkalne

"W rejonie (dzielnicy) desniańskim (...) odłamki (drona) spadły na dziewięciokondygnacyjny budynek mieszkalny na wysokości pierwszego piętra. Zapaliło się kilka mieszkań, a ogień rozprzestrzenił się na balkony od trzeciego do szóstego piętra. Pożar został już ugaszony, trwają prace przy usuwaniu gruzów" - relacjonował mer Kijowa.

Kliczko powiadomił, że uszkodzone zostały także okna i drzwi w mieszkaniach w innym dziewięciokondygnacyjnym budynku. Częściowo zniszczona została elewacja i stropy. Uratowano pięć osób, trwa rozbiórka konstrukcji. W dzielnicy obołońskiej odłamki drona spadły na inny wielopiętrowy budynek mieszkalny, uszkadzając jedno mieszkanie. Nie doszło do pożaru ani zniszczenia konstrukcji - dodał.

W usuwanie skutków ataku zaangażowano ponad 100 ratowników i ponad 20 pododdziałów podstawowego i specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów
Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Od dwóch miesięcy rosyjska armia intensywnie atakuje ukraińską infrastrukturę krytyczną - między innymi elektrownie cieplne i złoża gazu - próbując pozbawić Ukraińców ogrzewania, prądu i gazu przed zimą. Drony często trafiają też jednak w budynki mieszkalne.

Wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew usprawiedliwiał w piątek na antenie amerykańskiej stacji CNN ataki rosyjskich wojsk na obiekty cywilne, w tym na przedszkola, przekonując, że są to "nieszczęśliwe wypadki". 22 października doszło do rosyjskiego nalotu na w przedszkole w Charkowie, prawdopodobnie z użyciem drona typu Shahed. Na terenie placówki wybuchł pożar. Mer miasta Ihor Terechow poinformował, że Rosjanie celowo skierowali bezzałogowce na ten obiekt.

OGLĄDAJ: "W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"
pc

"W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaKijów
Czytaj także:
Melissa na zdjęciu satelitarnym
"Nie ma miejsca, które uniknie gniewu tej burzy"
METEO
imageTitle
Barcelona ze Szczęsnym, Real ma duży atut. O której dzisiaj El Clasico?
Najnowsze
George Clooney
Clooney w Łodzi: uczono mnie tego od dziecka
Łódź
Pożar sortowni odpadów w Elblągu
Duży pożar sortowni odpadów. "Zła wiadomość" prezydenta
Tajpej
"Dzień Powrotu do Ojczyzny". Tajwan: prawdziwym celem jest aneksja
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w Polsce. Alarmy w 10 województwach
METEO
Artur Molęda z nagrodą
Dziennikarz TVN24 nagrodzony za reportaż o "niezwykle ważnej misji"
Polska
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
shutterstock_2031252569
Lotnisko zamknięte na kilka godzin. Czwarty taki incydent w ciągu miesiąca
Świat
Kreml
Poseł rządzącej partii na gali w Moskwie
Świat
Javier Milei
Chce rozmontowania państwa opiekuńczego. Nadchodzi test
Świat
Zegarek w Przemyślu. Zmieniliśmy czas z letniego na zimowy
Polityczny weekend, zmiana czasu, rzadki wyrok
TO WARTO WIEDZIEĆ
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
METEO
imageTitle
Sensacyjna porażka Liverpoolu. Zawiodła też Chelsea
EUROSPORT
Catherine Connolly
Irlandia wybrała prezydentkę
Świat
Dwie strony
Flotylla i obywatelskie nieposłuszeństwo? "Nie wiem, czy kiedykolwiek odpowiemy na to pytanie"
Najnowsze
Dorota Kania na konwencji PiS-u w Katowicach
"Zabawna, acz wymowna pomyłka" na konwencji PiS-u
Polska
Pomnik dzików w Krynicy Morskiej
Zostały tylko ich posągi. Wszystkie padły z powodu wirusa na "trzy litery"
Piotr Krysztofiak
imageTitle
Końcówki należą do niego. Ponownie zapewnił punkty Pogoni
EUROSPORT
imageTitle
Napoli ograło Inter w hicie włoskiej ekstraklasy
EUROSPORT
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
METEO
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o "pierwszym zadaniu". "Proszę o to"
Polska
Marcin Kierwiński
"Możemy uważać, że to jest takie bredzenie starszego pana z Żoliborza"
Polska
imageTitle
Tym, co zrobił, zachwycił samego Kamila Stocha. "Szczęka mi opadła"
EUROSPORT
imageTitle
Popis Anglika w półfinale. "Czuję, że mogę wbić każdą bilę"
EUROSPORT
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
BIZNES
imageTitle
Legendarny zawodnik nie przyznaje się do winy. Grozi mu olbrzymia kara
EUROSPORT
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
METEO
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
BIZNES
Panteon Rzym zabytek Włochy
Spadł z muru Panteonu, nie żyje
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica