Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Prezydent Ukrainy ma propozycję dla wysłannika Donalda Trumpa: ukraińskie obywatelstwo i mieszkanie

Wołodymyr Zełenski i Keith Kellogg
Keith Kellogg w Kijowie, 11 września 2025 roku (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Wołodymyr Zełenski zażartował, że jest gotów zaoferować amerykańskiemu generałowi Keithowi Kelloggowi ukraińskie obywatelstwo i mieszkanie. Wynika to z obserwacji, że zawsze, gdy Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta USA, przebywa w Ukrainie, Rosja nie przeprowadza zmasowanych ataków.

Ukraińskie władze, cytowane przez Reuters, poinformowały, że w Kijowie wizytę składa specjalny wysłannik prezydenta USA Keith Kellogg. Przebywają tam też doradcy ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w piątek, że wiele szczegółów dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju zostało już spisanych. Ocenił, że zachodnie wojska na terenie Ukrainy byłyby sygnałem politycznego poparcia.

- Celem Putina jest zająć całą Ukrainę. Nie ma znaczenia, co mówi, jasne jest, że uruchomił w takim stopniu machinę wojenną, że nie może jej po prostu zatrzymać, o ile nie zostanie zmuszony do fundamentalnej zmiany swych osobistych celów - stwierdził prezydent Ukrainy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Keith Kellog
Kellogg "był w drodze do Polski" w momencie wtargnięcia rosyjskich dronów
Polska
Donald Trump
Trump znów o Polsce i dronach
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
Kaczyński o słowach Trumpa: uważam inaczej
Polska

Mieszkanie dla Keitha Kellogga

Zełenski, który wypowiadał się podczas dorocznej konferencji Jałtańska Strategia Europejska, zażartował, że obecność Kellogga w Kijowie jest wystarczającym czynnikiem odstraszania, by zniechęcić Rosjan do atakowania miasta i okazuje się równie skuteczna jak system obrony powietrznej.

- Gdy Keith Kellogg jest w Kijowie, mieszkańcy Kijowa mogą spać spokojnie. Dziękujemy. Chciałbym, aby odwiedził pan wszystkie miasta Ukrainy - dodał prezydent i zwrócił uwagę, że podczas wizyt Kellogga "nigdy nie dochodzi do zmasowanych ataków", czego nie można powiedzieć o pobytach europejskich polityków w Kijowie.

- Jestem gotów przyznać generałowi Kelloggowi obywatelstwo, możemy mu zaoferować mieszkanie i wszystko, czego potrzebuje, jeśli skłoni to Rosję do wstrzymania ognia - żartował prezydent, który - jak relacjonuje agencja prasowa AFP - rozbawił wysłannika Białego Domu.

Dzień wcześniej po spotkaniu z Kelloggiem Zełenski oświadczył, że chce jak najszybciej doprowadzić do spotkania z Putinem oraz zakończenia wojny, a ponadto to, że omówił z wysłannikiem USA potrzebę wywarcia presji na Rosję w postaci kolejnych sankcji.

Generał Kellogg odwiedza Kijów po raz trzeci w ciągu ostatniego pół roku.

Wołodymyr Zełenski i Keith Kellogg
Wołodymyr Zełenski i Keith Kellogg
Źródło: Służba prasowa prezydenta/PAP/EPA

Autorka/Autor: fil

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Służba prasowa prezydenta/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiPolityka zagraniczna USAUSADonald Trump
Czytaj także:
Daniel Fried
"Jeśli Putin próbował testować, czy byliśmy gotowi obronić Polskę, to dla nas udany test"
Deszcz, ulewa, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
METEO
Minuta ciszy dla Charliego Kirka w Sejmie
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty
Wrocławskie juwenalia
Życie studenckie a finanse. Ile wydają studenci?
BIZNES
Chcą odwołać wójta Grzegorza Jakucia
Zebrali podpisy, będzie referendum w sprawie odwołania wójta. Przez podwyżki za wodę
Białystok
Joanna Napierała
Wybrano nową przewodniczącą komisji ds.pedofilii
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
WARSZAWA
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
METEO
imageTitle
Szeremeta poszła za ciosem. Jest w finale mistrzostw świata
EUROSPORT
Lotniskowiec Fujian, 11 września 2025 roku
Nowy chiński lotniskowiec minął Tajwan
Świat
imageTitle
Zapachniało sensacją w Pucharze Davisa. Berkieta postraszył faworyta
EUROSPORT
Nocą pojawią się burze
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
WARSZAWA
Mariusz Haładyj
Sejm wybrał następcę Mariana Banasia
BIZNES
Przycisk SOS w Łodzi
Przyciski SOS w Łodzi sprawdzają się
Marzanna Zielińska
Donald Tusk
Tusk "wzywa wszystkie siły polityczne w Polsce". "Od tego zależy reakcja naszych sojuszników"
Radosław Sikorski
Kilka dronów zmierzało w kierunku bazy NATO? Sikorski komentuje
Świat
Kontrabanda pod workami z marchwią
Przemycał papierosy. Wiózł je pod workami z marchwią
Białystok
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
WARSZAWA
Do incydentu doszło w urzędzie miasta przy placu Wszystkich Świętych
Drażniąca substancja rozpylona w urzędzie miasta
Kraków
imageTitle
Mistrzowie świata zagrają o złoto na Starym Kontynencie
EUROSPORT
Rada Bezpieczeństwa ONZ (27.11.2024)
Co wydarzy się w dziś w ONZ? Takie posiedzenie "po raz pierwszy w historii"
imageTitle
Pierwsza z Polek pewna walki o złoto mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick Philipsena w Vuelta a Espana. Liderzy czają się przed finałem
EUROSPORT
Uwolnieni białoruscy więźniowie na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską
Uwolnieni więźniowie o tym, co przeżyli. "Świat nie rozumie, jaka jest skala okrucieństwa"
Świat
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Notowania ropy i ceny paliw w Polsce. Co czeka kierowców?
BIZNES
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Tak trolle Kremla uderzają w panią Alicję i pana Tomasza
"Ludzie, mieszkam na tej wsi". Nie mieszka. Trolle Kremla uderzają w ofiary
Jan Kunert, Gabriela Sieczkowska
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
WARSZAWA
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica