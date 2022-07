Marcin Wyrwał: wjechałem na centralny plac w Kramatorsku, kiedy nastąpiła potężna eksplozja

- Wjechałem na ten plac. Myślałem, że już jest po eksplozji, coś się paliło. Włączyłem kamerę i dopiero wtedy zrozumiałem, że to nie jest jeszcze właściwa eksplozja. Przed moją kamerą to wszystko wybuchło - mówił dziennikarz.

- Wydaje mi się, że to, co się stało tutaj, miało jednak na celu zastraszenie przynajmniej ludzi tu, w Kramatorsku. Z 200 tysięcy mieszkańców mamy może 20 procent w tym momencie. To miasto to jest miasto-duch - mówił. Jego zdaniem po czymś takim nastąpi dalszy exodus.