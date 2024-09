Zełenski: nie chcemy rosyjskiej ziemi, ale utrzymamy ją, bo jest nam potrzebna do zwycięstwa

924 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. - Nie potrzebujemy rosyjskiej ziemi, nie chcemy tam zaprowadzać naszego ukraińskiego sposobu życia, ale utrzymamy ją, bo jest to konieczne dla naszego planu zwycięstwa - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla telewizji NBC. Nie chciał zdradzić, czy planuje zajęcie kolejnych rosyjskich terytoriów. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rafineria pod Moskwą straciła przynajmniej tymczasowo niemal połowę swoich mocy produkcyjnych. To wynik niedzielnego ataku ukraińskich dronów - podały rosyjskie niezależne media, powołując się na doniesienia agencji Reuters. Portal The Moscow Times przekazał, że zakład należący do koncernu Gazpromnieft, dostarcza co trzeci litr benzyny sprzedawanej w Moskwie i jest największym dostawcą ropy dla stołecznych lotnisk.