Świat

Poranny atak na Ukrainę. "Drony manewrują, nieustannie zmieniając kierunek lotu"

ODESSA
Atak sił rosyjskich na Sumy (8.12.2025)
Rosja przypuściła we wtorek nad ranem zmasowany atak na Ukrainę, wysyłając grupę dronów bojowych. W poniedziałek wieczorem Rosjanie ponownie uderzyli w Odessę na południu kraju, niszcząc infrastrukturę portową i statek. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjskie wojska wtargnęły do przygranicznej wsi w obwodzie sumskim, uprowadziły cywilów i wzięły do niewoli ukraińskich żołnierzy.

Siły powietrzne Ukrainy ostrzegły we wtorek nad ranem, że w kierunku obwodów wschodnich, południowych, środkowych, północnych i zachodnich zmierza wielka grupa rosyjskich dronów bojowych.

W wielu regionach kraju został ogłoszony alarm powietrzny.

Drony manewrują, nieustannie zmieniając kierunek lotu - poinformowały siły powietrzne.

Atak na Odessę

Wojska rosyjskie zaatakowały w poniedziałek późnym wieczorem Odessę na południu Ukrainy, uderzając po raz drugi w ciągu doby. Odnotowano zniszczenia w porcie i uszkodzenie jednego ze statków - poinformował w nocy z poniedziałku na wtorek szef administracji regionu Ołeh Kiper.

Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"
Milion ludzi bez wody i prądu. "Jeden z najbardziej zmasowanych ataków"

Kiper ogłosił, że służby kryzysowe oceniają zniszczenia spowodowane atakiem, ale nie podał szczegółów. Zaznaczył, że nie ma informacji o ofiarach.

Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku
Zniszczenia w Odessie po rosyjskim ataku
Źródło: Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych

Poprzedniej nocy rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę portową i energetyczną w obwodzie odeskim, co doprowadziło do pożaru w ważnym porcie i zakłóciło dostawy prądu do około 120 tys. osób. Według władz jedna osoba została ranna.

"Rosja próbuje zakłócić logistykę morską, przeprowadzając systematyczne ataki na infrastrukturę portową i energetyczną" - napisał wicepremier Ukrainy ds. odbudowy Ołeksij Kułeba.

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na port w Odessie i pobliskie obszary, starając się ograniczyć Ukrainie dostęp do Morza Czarnego i zaburzyć ważne szlaki logistyczne do granicy z Mołdawią.

Uprowadzenie cywilów w przygranicznej wsi

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w poniedziałek, że rosyjskie wojska wtargnęły do przygranicznej wsi Hrabowskie w obwodzie sumskim, uprowadziły 52 cywilów i wzięły do niewoli 13 ukraińskich żołnierzy.

Wieś Hrabowskie
Wieś Hrabowskie
Źródło: Google Maps

- Tam na granicy z Rosją jest nasza wieś. Jest ona na terytorium Ukrainy, częściowo i na terytorium Rosji. Pozostawały w niej 52 osoby, obywatele Ukrainy, którzy się nie ewakuowali. (...) Myślę, że oni nie oczekiwali, że ruscy wojskowi ich zabiorą - powiedział Zełenski.

Dodał, że siły ukraińskie mogły ostrzelać Rosjan z artylerii albo zaatakować dronami, ale nie zrobiły tego, ponieważ nie chciano, żeby ucierpieli cywile.

Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"
Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"

Ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec przekazał, że skontaktował się z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i swoim rosyjskim odpowiednikiem, aby uzyskać informacje o stanie uprowadzonych cywilów i zaapelować o ich natychmiastowy powrót.

