> Rosja nasila działania w celu usuwania aplikacji i usług telekomunikacyjnych, które pozwalają jej obywatelom na dostęp do niezależnych mediów – przekazało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołano informacje podane 4 lipca przez niezależne rosyjskie media, według których na polecenie Roskomnadzoru, rosyjskiego regulatora rynku telekomunikacyjnego, wiele aplikacji VPN zostało wycofanych z rosyjskiej wersji App Store. To jest kontynuacją wcześniejszego usuwania aplikacji VPN w 2022 i 2023 roku. Roskomnadzor w marcu 2024 roku zyskał prawo do blokowania usług VPN bez zwracania się do sądu. Urząd uzasadnił zakaz tym, że aplikacje zawierają "treści nielegalne w Rosji".