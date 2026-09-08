Udaremniona próba sabotażu w Rumunii. "Zaangażowany obywatel Rosji"
Rumuński wywiad poinformował w komunikacie, że we współpracy z innymi służbami zapobiegł przeprowadzeniu operacji sabotażowej na terytorium Rumunii. Według służby wywiadowczej, zaangażowany był w nią 40-letni obywatel Rosji zamieszkały w Rumunii.
Mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją wywiadu i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Zawnioskowano o tymczasowy areszt zatrzymanego na okres 30 dni.
Obywatel Rosji robił zdjęcia sprzętu wojskowego
Z zebranego przez rumuński wywiad materiału wynika, że mężczyzna identyfikował, monitorował i gromadził informacje o charakterze wojskowym. Przesyłał również zdjęcia i nagrania z baz wojskowych wykorzystywanych przez państwa sojusznicze NATO oraz obiektów infrastruktury krytycznej.
Agencja do walki z przestępczością zorganizowaną oświadczyła, że "uzyskane dane wskazują na schemat działania podobny do tego, jaki był stosowany w państwach europejskich przez sieci sabotażystów koordynowane przez podmioty z Rosji, w tym w przypadkach udaremnionych w Rumunii w 2024 i 2025 roku".
Jak dodano, zatrzymany mężczyzna został poinstruowany przez pośrednika, by wykonywał dokumentację fotograficzną i filmową przedstawiającą obiekty o strategicznym znaczeniu wojskowym, w tym ukraińskie samoloty transportowe Antonow przebywające na terytorium Rumunii.