Świat Udaremniona próba sabotażu w Rumunii. "Zaangażowany obywatel Rosji" Oprac. Justyna Sochacka |

Ulice Bukaresztu Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

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Rumuński wywiad poinformował w komunikacie, że we współpracy z innymi służbami zapobiegł przeprowadzeniu operacji sabotażowej na terytorium Rumunii. Według służby wywiadowczej, zaangażowany był w nią 40-letni obywatel Rosji zamieszkały w Rumunii.

Mężczyzna od lutego znajdował się pod obserwacją wywiadu i był przedmiotem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie działań dywersyjnych. Zawnioskowano o tymczasowy areszt zatrzymanego na okres 30 dni.

Obywatel Rosji robił zdjęcia sprzętu wojskowego

Z zebranego przez rumuński wywiad materiału wynika, że mężczyzna identyfikował, monitorował i gromadził informacje o charakterze wojskowym. Przesyłał również zdjęcia i nagrania z baz wojskowych wykorzystywanych przez państwa sojusznicze NATO oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Agencja do walki z przestępczością zorganizowaną oświadczyła, że "uzyskane dane wskazują na schemat działania podobny do tego, jaki był stosowany w państwach europejskich przez sieci sabotażystów koordynowane przez podmioty z Rosji, w tym w przypadkach udaremnionych w Rumunii w 2024 i 2025 roku".

Jak dodano, zatrzymany mężczyzna został poinstruowany przez pośrednika, by wykonywał dokumentację fotograficzną i filmową przedstawiającą obiekty o strategicznym znaczeniu wojskowym, w tym ukraińskie samoloty transportowe Antonow przebywające na terytorium Rumunii.