Władywostok w Rosji Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak opisał w środę hongkoński dziennik "South China Morning Post", chińscy turyści masowo rezygnują z wycieczek do Japonii i coraz częściej wybierają zamiast tego podróż do Rosji. "SCMP" wskazuje, że chińskie biura podróży w ostatnich tygodniach odnotowały "gwałtowny" wzrost liczby rezerwacji pobytu w Rosji i lotów do tego kraju.

Chińczycy latają do Rosji

Według danych firmy China Trading Desk, w ciągu dwóch ostatnich tygodni liczba rezerwacji hoteli w Rosji dokonanych przez chińskich turystów na pobyty w grudniu wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Znana chińska firma rezerwująca loty - Fliggy - przekazała zaś, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowała niemal dwukrotny wzrost rezerwacji połączeń do Rosji w porównaniu z zeszłym rokiem. Z kolei dane lotniska we Władywostoku pokazują, że liczba osób przybywających z Chin do tego rosyjskiego miasta w okresie między 1 października a 25 listopada zwiększyła się o 37 proc. i osiągnęła 67 tys.

Eksperci, których cytuje "SCMP" twierdzą, że za sprawą swoich zimowych krajobrazów Rosja stanowi naturalne zastępstwo dla popularnych japońskich miejsc turystycznych, jak wyspa Hokkaido, kojarzona w Chinach z ośrodkami narciarskimi i gorącymi źródłami. - Podróżnym, którzy pierwotnie rozważali wyjazd na Hokkaido ze względu na śnieg, zimowe krajobrazy i aktywność na świeżym powietrzu, stosunkowo łatwo jest zastąpić ten kierunek ofertą Rosji (...), ponieważ klimat i profil aktywności są dość podobne - twierdzi Subramania Bhatt, dyrektorka China Trading Desk.

Spór Chiny-Japonia

Niedawno media informowały, że prawie pół miliona osób odwołało swoje planowane podróże z Chin do Japonii. Kilka dużych chińskich biur podróży wstrzymało sprzedaż wycieczek do tego kraju, a chińskie linie lotnicze zaoferowały bezpłatny zwrot kosztów za bilety na samolot.

Odwołania lub zmiana kierunku podróży to pokłosie sporu między Chinami a Japonią. Pekin ostrzegł Chińczyków przed podróżowaniem do tego kraju, powołując się na względy bezpieczeństwa. Nastąpiło to po tym, jak japońska premier Sanae Takaichi zasugerowała możliwość podjęcia interwencji militarnej w przypadku ataku Pekinu na Tajwan, który Chiny uznają za swoją zbuntowaną prowincję.