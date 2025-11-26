Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybierają wakacje w Rosji. Znaczny wzrost rezerwacji 

Moskwa, Rosja
Władywostok w Rosji
Źródło: Reuters
Biura podróży w Chinach odnotowują "gwałtowny" wzrost liczby rezerwacji podróży do Rosji - informuje "South China Morning Post". Chińscy turyści rezygnują za to z wizyt w Japonii po ostatnim sporze na linii Pekin-Tokio.

Jak opisał w środę hongkoński dziennik "South China Morning Post", chińscy turyści masowo rezygnują z wycieczek do Japonii i coraz częściej wybierają zamiast tego podróż do Rosji. "SCMP" wskazuje, że chińskie biura podróży w ostatnich tygodniach odnotowały "gwałtowny" wzrost liczby rezerwacji pobytu w Rosji i lotów do tego kraju.

Wyspa kwiatów zmieni się w centrum produkcji chipów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyspa kwiatów zmieni się w centrum produkcji chipów

BIZNES

Chińczycy latają do Rosji

Według danych firmy China Trading Desk, w ciągu dwóch ostatnich tygodni liczba rezerwacji hoteli w Rosji dokonanych przez chińskich turystów na pobyty w grudniu wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Znana chińska firma rezerwująca loty - Fliggy - przekazała zaś, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowała niemal dwukrotny wzrost rezerwacji połączeń do Rosji w porównaniu z zeszłym rokiem. Z kolei dane lotniska we Władywostoku pokazują, że liczba osób przybywających z Chin do tego rosyjskiego miasta w okresie między 1 października a 25 listopada zwiększyła się o 37 proc. i osiągnęła 67 tys.

Eksperci, których cytuje "SCMP" twierdzą, że za sprawą swoich zimowych krajobrazów Rosja stanowi naturalne zastępstwo dla popularnych japońskich miejsc turystycznych, jak wyspa Hokkaido, kojarzona w Chinach z ośrodkami narciarskimi i gorącymi źródłami. - Podróżnym, którzy pierwotnie rozważali wyjazd na Hokkaido ze względu na śnieg, zimowe krajobrazy i aktywność na świeżym powietrzu, stosunkowo łatwo jest zastąpić ten kierunek ofertą Rosji (...), ponieważ klimat i profil aktywności są dość podobne - twierdzi Subramania Bhatt, dyrektorka China Trading Desk.

Spór Chiny-Japonia

Niedawno media informowały, że prawie pół miliona osób odwołało swoje planowane podróże z Chin do Japonii. Kilka dużych chińskich biur podróży wstrzymało sprzedaż wycieczek do tego kraju, a chińskie linie lotnicze zaoferowały bezpłatny zwrot kosztów za bilety na samolot.

Odwołania lub zmiana kierunku podróży to pokłosie sporu między Chinami a Japonią. Pekin ostrzegł Chińczyków przed podróżowaniem do tego kraju, powołując się na względy bezpieczeństwa. Nastąpiło to po tym, jak japońska premier Sanae Takaichi zasugerowała możliwość podjęcia interwencji militarnej w przypadku ataku Pekinu na Tajwan, który Chiny uznają za swoją zbuntowaną prowincję.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rozmieszczą rakiety średniego zasięgu blisko Tajwanu. "Ekstremalnie niebezpieczne"

Rozmieszczą rakiety średniego zasięgu blisko Tajwanu. "Ekstremalnie niebezpieczne"

Chcą wydawac 5 procent PKB na obronność. "Nie ma miejsca na kompromisy"

Chcą wydawac 5 procent PKB na obronność. "Nie ma miejsca na kompromisy"

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: "South China Morning Post", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
ChinyJaponiaRosjaturystykaPodróże
Czytaj także:
imageTitle
Podwójny sukces reprezentacji Polski w curlingu
EUROSPORT
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
METEO
Mężczyzna wjechał do rowu
Pościg za skradzionym autem. Uszkodzony radiowóz, ranny policjant. Padły strzały
WARSZAWA
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
BIZNES
Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu
Rośnie liczba ofiar wielkiego pożaru. Zaginionych jest kilkaset osób
Świat
Donald Trump
Trump nazwał dziennikarkę "brzydką"
Świat
imageTitle
FBI prosi o pomoc. 15 milionów nagrody za informację o olimpijczyku
EUROSPORT
Donald Trump, Dan Driscoll i Pete Hegseth
To "era wysłanników". Jak biznesmen i "facet od dronów" zastąpili dyplomatów
Świat
Tragiczny pożar w Krosnej
Trzej mężczyźni opuścili płonący dom, kobieta zginęła. Jest śledztwo
Kraków
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
METEO
Krzysztof Kwiatkowski
Kwiatkowski zawieszony w klubie KO. "Na własną prośbę"
Polska
imageTitle
Polska kobiecym boksem stoi. Biało-Czerwone z workiem medali
EUROSPORT
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Zginął w bramie od ciosów nożem. Biegły: ciężko jest mówić o szansach na przeżycie
WARSZAWA
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
BIZNES
Stoch po prologu w Vikersund
Stoch: nie będę się nad sobą pastwił
EUROSPORT
Waldemar Buda podczas "Igrzysk Wolności"
Wniosek o zawieszenie Budy? Rzecznik PiS komentuje 
Polska
Wilno
Samolot LOT ześlizgnął się z pasa. Jest nagranie
Świat
Szymon Hołownia w Etiopii
Tyle kosztowała wizyta Hołowni w Etiopii. Mamy odpowiedź z Sejmu
Polska
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
METEO
imageTitle
Wybrany stadion na mecz z Albanią w barażach do mundialu
EUROSPORT
Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy
Trójmiasto
Gabinet Owalny - wizyta prezydenta Ukrainy, sierpień 2025
Plan Amerykanów. Na to "nie powinniśmy się zgodzić"
Świat
kobieta komputer menopauza
Pierwszy taki dokument w Polsce. "Przyszliśmy z gotowym rozwiązaniem"
Zuzanna Kuffel
Na miejscu były cztery zastępy straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na budowie. Karetki zabrały trzy osoby
WARSZAWA
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
BIZNES
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby (zdj. ilustracyjne)
CBA w fundacji Rydzyka. Kolejny krok w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
Polska
imageTitle
Wpadka Krafta, zwycięstwo Laniszka. Polacy po staremu
EUROSPORT
Doprowadzenie do prokuratury mężczyzny, który zaatakował z bronią w ręku dwóch policjantów
Zastrzelił dwóch policjantów, był niepoczytalny
Wrocław
imageTitle
Zaskakujące wyniki środowego konkursu na dużej skoczni w Falun
EUROSPORT
imageTitle
Jest nowy lider. Klasyfikacja generalna Pucharu Świata
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica