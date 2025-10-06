Turniej sztuk walki w Białym Domu. Tak Donald Trump zamierza świętować swoje urodziny

Donald Trump chcę urządzić galę mieszanych sztuk walki

Donald Trump już w lipcu zapowiedział, że na terenie Białego Domu w 2026 roku odbędzie się gala UFC, lecz dopiero w niedziele ogłosił konkretną datę. - 14 czerwca następnego roku będziemy mieć dużą walkę UFC na terenie Białego Domu - poinformował Trump.

700 tysięcy dolarów na trawnik

Walka ma odbyć się na Południowym Trawniku Białego Domu. Szef UFC Dana White ogłosił, że tylko na rekonstrukcję trawnika po wydarzeniu organizacja wyda 700 tysięcy dolarów.

Donald Trump Źródło: REUTERS

W ubiegłym tygodniu irlandzki zawodnik mieszanych sztuk walki Conor McGregor zapowiedział, że weźmie w udział w walce w Waszyngtonie.

14 czerwca 2025 roku, w 79. urodziny Donalda Trumpa, w Waszyngtonie odbyła się defilada wojskowa z okazji 250. rocznicy powstania sił lądowych USA.

