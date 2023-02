Czekała pod gruzami pięć dni, wyciągnęli ją polscy ratownicy. "Usłyszeliśmy pukanie"

Polscy ratownicy uratowali w piątek 12. osobę w mieście Besni w Turcji. Kobieta spędziła pięć dób pod zawalonym budynkiem. - Po nawoływaniu usłyszeliśmy pukanie. Próbowaliśmy dotrzeć z trzech różnych kierunków do niej. Okazało się, że jeden kierunek był najszybszy - opowiadał brygadier Marcin Sapieha, dowódca zespołu operacyjnego.

Andrzej Bartkowiak, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, przekazał w piątek wieczorem, że polskim ratownikom z grupy HUSAR udało się w piątek wieczorem uratować kobietę, która pięć dób spędziła uwięziona pod gruzami zawalonego budynku w tureckim mieście Besni. "Mamy to!!!!! 12 uratowany człowiek. Wiele godzin walki :-) Brawo!!!!!! Mistrzowie!!!!" - napisał na Twitterze. To 12. osoba uratowana przez polską grupę ratunkową.

- Dotarliśmy do osoby poszkodowanej tunelem o długości około dziewięciu metrów. Wykuliśmy w wyższym stropie otwór, którym nasz ratownik się dostał. Miał kontakt fizyczny z osobą poszkodowaną - relacjonował wcześniej akcję ratunkową młodszy brygadier Jarosław Wojtkowski w rozmowie z reporterem TVN24.

Ratownicy dotarli do uwięzionej kobiety

Brygadier Marcin Sapieha o uratowaniu kobiety

- Po nawoływaniu usłyszeliśmy pukanie, gdzieś tam przenoszące się po stropach. Coraz bliżej staraliśmy się lokalizować to miejsce. Próbowaliśmy dotrzeć z trzech różnych kierunków do niej. Okazało się, że jeden kierunek był najszybszy, jednak był bardzo długi. To jest ośmio- dziewięciometrowy tunel ratowniczy w głąb budynku - relacjonował.