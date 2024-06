Ślub z Turkiem lub Turczynką? MSW stawia warunek

Portal podkreśla, że Turcja w ostatnim czasie zaczęła podejmować intensywniejsze działania, by zwalczać nielegalną migrację. Jak dodaje, każdego dnia "zatrzymywane są setki" migrantów, przebywających w kraju nielegalnie.

Z najnowszego raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), publikowanego co dwa lata, wynika, że Turcja jest światowym liderem pod względem liczby uchodźców, którzy żyją w danym kraju. Turcja zajmuje pierwsze miejsce na tej liście nieustannie od 2015 roku.

W liczącej ok. 85 milionów mieszkańców Turcji żyje ok. 3,6 miliona uchodźców. W większości są to Syryjczycy.