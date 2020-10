Piosenkarka zwolniona z więzienia. Sąd uznał karę za niewspółmierną

Wznowiony proces

Kość niezgody w relacjach między Berlinem a Ankarą

Rzecznik frakcji socjaldemokratów w Bundestagu do spraw praw człowieka Frank Schwabe obiecał kontynuować kampanię, której celem jest sprowadzenia Cane do Niemiec. "Hozan Cane nie przebywa już w więzieniu. Ale nie wolno jej jeszcze opuszczać Turcji" - napisał Schwabe na Twitterze. Dodał, że "będzie nadal walczył, by wraz z córką wróciła do Niemiec". W rozmowie z dpa polityk SPD podkreślił, że Hozan Cane niesłusznie trafiła do więzienia. - Jest piosenkarką, która aktywnie zajmowała się swoją sztuką. A to nie jest przestępstwo - zaznaczył.