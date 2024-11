Dyskusja ma też dotyczyć nieuregulowanej migracji oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem gospodarczym, energią, transportem, IT i światowym handlem.

Zełenski na szczycie EWP

Tusk na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej

W piątek premier Tusk weźmie udział w odbywającej się w Budapeszcie sesji plenarnej nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej. Węgry do końca grudnia sprawują przewodnictwo w Radzie UE. Unijni przywódcy omówią nową umowę o konkurencyjności dla Europy i najnowsze wydarzenia w Gruzji .

Podczas spotkania odbędzie się dyskusja o raportach: "O wiele więcej niż rynek" (z ang. "Much More than a Market") byłego premiera Włoch, obecnego przewodniczącego Instytutu Jacquesa Delorsa Enrico Letty i "Przyszłość europejskiej konkurencyjności" b. premiera Włoch i b. prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego.