Trump zapowiada rozmowy w sprawie Ukrainy. Jasna deklaracja doradcy Zełenskiego

1086 dni temu rozpoczęła się inwazja zbrojna Rosji na Ukrainę. Od piątku do niedzieli potrwa 61. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Donald Trump poinformował, że w piątek dojdzie do rozmów przedstawicieli Rosji, Ukrainy i USA. Ani Trump, ani Biały Dom nie podali szczegółów spotkania. Do tej zapowiedzi odniósł się doradca prezydenta Ukrainy. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.