Trump wraca na Florydę. "Rozmowy z Zełenskim nie poszły świetnie"

W piątek w Białym Domu odbyło się spotkanie Zełenskiego i Trumpa. Rozmowy miały dotyczyć między innymi umowy w sprawie współpracy w eksploatacji ukraińskich surowców oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. W trakcie rozmów w Gabinecie Owalnym doszło do burzliwej dyskusji Zełenskiego z Trumpem oraz J.D. Vance'em, wiceprezydentem USA . Przywódcy nie wystąpili we wspólnej konferencji, a Zełenski przed czasem opuścił Biały Dom.

"Zełenski chce dalej walczyć"

Komentując rozmowy w Gabinecie Owalnym stwierdził również, że prezydent Ukrainy "trochę za ostro zagrał" i to "nie jest człowiek, który chce pokoju". - Nie chcę władować się w nic długoterminowego, chcę natychmiastowego pokoju. Prezydent Putin będzie chciał i chce zakończyć to. Widzieliście, co ja widziałem dzisiaj, to jest człowiek (Zełenski - red.), który chce nas w to wciągnąć i walczyć dalej, a my tego nie zrobimy, nie w tym kraju - zapowiedział.