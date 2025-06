Trump pokazał wiadomość od Ruttego. "Europa zapłaci"

Trump o Izraelu i Iranie: obie strony naruszyły zawieszenie broni, nie wiedzą, co, do k****, robią Źródło: TVN24, Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zrzuty ekranu z wiadomością, którą Donald Trump otrzymał od Marka Ruttego, prezydent USA opublikował w swoim portalu społecznościowym Truth Social podczas lotu do Hagi na szczyt NATO.

Donald Trump opublikował wiadomość od szefa NATO

"Panie prezydencie, drogi Donaldzie, gratulacje i podziękowania za zdecydowane działanie w Iranie, które było naprawdę niezwykłe i na które nikt inny się nie odważył. To czyni nas wszystkich bezpieczniejszymi" - napisał były premier Holandii i dodał, że podczas szczytu Trump "odniesie kolejny wielki sukces".

"Nie było łatwo, ale wszyscy podpisali się pod 5 procentami! Donaldzie, doprowadziłeś nas do naprawdę, naprawdę ważnego momentu dla Ameryki, Europy i świata. Osiągniesz coś, czego ŻADEN amerykański prezydent nie zdołał osiągnąć przez dekady. Europa zapłaci DUŻO, tak jak powinna, i to będzie twoje zwycięstwo" - czytamy w wiadomości.

BBC przekazało, że NATO potwierdziło autentyczność wiadomości.

Szczyt NATO w Hadze

Mimo ogłoszenia Ruttego o tym, że wszystkie państwa członkowskie "podpisały się pod 5 procentami", jeszcze w niedzielę premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że jego kraj nie będzie zobowiązany do zwiększenia wydatków do poziomu 5 proc., twierdząc że porozumiał się w tej sprawie z sekretarzem generalnym NATO. We wtorek Trump przyznał podczas briefingu na pokładzie Air Force One, że Hiszpania "stała się problemem".

Według planu Ruttego na poczet wymaganych wydatków na obronność 3,5 proc. PKB ma zostać przeznaczone na podstawowe wydatki obronne oraz 1,5 proc. na inwestycje infrastrukturalne i przemysłowe związane z bezpieczeństwem.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo