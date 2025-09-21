Trump o Polsce i sojusznikach w NATO. "Zrobiłbym to"

Co jest w liście Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego? Relacja korespondenta TVN24 Marcina Wrony Źródło: TVN24

Trump dostał pytanie od jednego z zebranych na trawniku przed Białym Domem dziennikarzy. - Panie prezydencie, czy pomógłby pan bronić się Polsce i państwom bałtyckim przed Rosją, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację?

- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko prezydent USA.

Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: - Nie podoba nam się to.

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty.

