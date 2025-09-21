Trump o Polsce i sojusznikach w NATO. "Zrobiłbym to"

Trump dostał pytanie od jednego z zebranych na trawniku przed Białym Domem dziennikarzy. - Panie prezydencie, czy pomógłby pan bronić się Polsce i państwom bałtyckim przed Rosją, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację?
- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko prezydent USA.
Poproszony o komentarz do piątkowego naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję, Trump stwierdził: - Nie podoba nam się to.
Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty.
Autorka/Autor: sz/b
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA POOL