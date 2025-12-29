Tragiczny pożar w domu spokojnej starości w Indonezji

Pozar w Indonezji

Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem czasu lokalnego w domu spokojnej starości Werdha Damai w mieście Manado na indonezyjskiej wyspie Celebes.

Około 30 pensjonariuszy zostało uwięzionych w parterowym budynku, wszyscy w podeszłym wieku - poinformował dyrektor ośrodka cytowany przez agencję Reuters. Co najmniej 16 z nich nie udało się uratować, a kolejnych troje odniosło obrażenia.

Walka z ogniem trwała ponad dwie godziny. Jak podały lokalne władze, służby otrzymały zgłoszenie kilka minut po wybuchu pożaru. Część pensjonariuszy zostało ewakuowanych z pomocą sąsiadów.

Z pierwszych doniesień wynikało, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Później poinformowano jednak, że przyczyna jest nadal badana przez policję.

