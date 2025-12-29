Tragiczny pożar w domu spokojnej starości w Indonezji

Pożar wybuchł w niedzielę wieczorem czasu lokalnego w domu spokojnej starości Werdha Damai w mieście Manado na indonezyjskiej wyspie Celebes.
Około 30 pensjonariuszy zostało uwięzionych w parterowym budynku, wszyscy w podeszłym wieku - poinformował dyrektor ośrodka cytowany przez agencję Reuters. Co najmniej 16 z nich nie udało się uratować, a kolejnych troje odniosło obrażenia.
Walka z ogniem trwała ponad dwie godziny. Jak podały lokalne władze, służby otrzymały zgłoszenie kilka minut po wybuchu pożaru. Część pensjonariuszy zostało ewakuowanych z pomocą sąsiadów.
Z pierwszych doniesień wynikało, że przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Później poinformowano jednak, że przyczyna jest nadal badana przez policję.
Autorka/Autor: mgk/kg
Źródło: tvn24.pl, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: credit: Yegar Sahaduta Mangiri / Reuters / Forum