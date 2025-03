Na Kubie doszło do kolejnej awarii sieci elektrycznej. Doprowadziła ona w piątek wieczorem czasu miejscowego do rozległych przerw w dostawach prądu w Hawanie i w innych częściach kraju - podały państwowe media. Według mediów niezależnych, cała wyspa pogrążyła się w ciemnościach.

Kubańskie ministerstwo do spraw energii i kopalń ogłosiło w serwisie X, że awaria doprowadziła do spadku produkcji prądu w zachodniej części kraju, co pociągnęło za sobą "załamanie narodowego systemu elektrycznego". "Trwają prace w procesie przywracania" energii - dodano.