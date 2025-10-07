Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Tomahawki dla Ukrainy? Trump: podjąłem decyzję, ale mam pytania

Pociski manewrujące Tomahawk
Trump: jestem bardzo rozczarowany Putinem
Źródło: TVN24
Donald Trump powiedział, że "w pewnym sensie" zdecydował już w sprawie przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk. Zastrzegł jednak, że zanim zapadnie ostateczna decyzja, chce "zadać pewne pytania" o ich wykorzystanie.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielę, że podjął już decyzję w sprawie przekazania pocisków manewrujących Tomahawk Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że musi jeszcze dowiedzieć się kilku rzeczy w sprawie ich wykorzystania.

Trump w rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu przyznał, że "w pewnym sensie, właściwie" podjął już decyzję w sprawie potencjalnego przekazania pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk Ukrainie. Dodał jednocześnie, że musi się dowiedzieć, jak Tomahawki byłyby wykorzystane. - Dokąd je wysyłają. Myślę, że muszę zadać to pytanie - dodał.

- Zadam pewne pytania. (...) Nie chcę eskalacji - oświadczył prezydent.

Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami

Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami

BIZNES
Trump pytany o aresztowanych uczestników flotylli. Krytykował Gretę Thunberg

Trump pytany o aresztowanych uczestników flotylli. Krytykował Gretę Thunberg

Pociski Tomahawk dla Ukrainy

Według amerykańskich mediów prezydent USA we wrześniu powiedział ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest otwarty na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania przez Ukraińców amerykańskiej broni do uderzania w cele w głębi Rosji. Zełenski miał poprosić Trumpa o pociski dalekiego zasięgu Tomahawk.

Przywódca Rosji Władimir Putin oświadczył, że dostarczenie Ukrainie amerykańskich Tomahawków zaszkodzi stosunkom rosyjsko-amerykańskim.

Pocisk manewrujący Tomahawk
Pocisk manewrujący Tomahawk
Źródło: PAP/Michał Czernek

Ukraińcy kilka razy podnosili temat Tomahawków w rozmowach z USA w ostatnim roku. Był to jedyny rodzaj uzbrojenia z listy, na którego sprzedaż krajom NATO dla Ukrainy nie zgodził się prezydent Trump - przekazało źródło serwisu Axios.

W ubiegłym tygodniu Reuters napisał, że przekazanie Ukrainie przez administrację USA pocisków Tomahawk może okazać się niewykonalne, bo obecne zapasy są przeznaczone dla amerykańskiej marynarki wojennej i na inne cele.

Tomahawki są produkowane od połowy lat 80. W ostatnich latach średnio produkowanych jest od 55 do 90 sztuk rocznie. Według danych budżetowych Pentagonu w 2026 roku planowany jest zakup 57 tych pocisków.

Zasięg rażenia Tomahawków
Zasięg rażenia Tomahawków
Źródło: PAP
pc

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters / U.S. Navy

Donald TrumpUSAWładimir PutinUkrainaWojna w Ukrainie
