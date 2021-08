Białoruska olimpijka miała być odesłana do kraju wbrew swojej woli. Nakaz miał przyjść z Mińska

Mająca wziąć udział w igrzyskach olimpijskich białoruska sprinterka Kryscina Cimanouska ujawniła, że próbowano na siłę odesłać ją do kraju za krytykę sztabu trenerskiego. Jak mówiła na lotnisku w Tokio, miała to być kara za mówienie prawdy. Sprinterka przekazała, że nakaz usunięcia jej z ekipy i odesłania do kraju przyszedł z Mińska.