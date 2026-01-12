"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii

Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie Źródło: Reuters

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji wielokrotnie mówił o "konieczności" przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, argumentując, że wyspa ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. W niedzielę w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten, czy inny sposób".

Według Trumpa - jak tłumaczy Reuters - przejęcie wyspy jest konieczne, aby zabiec okupacji strategicznie położonego i bogatego w minerały terytorium Arktyki przez Rosję lub Chiny. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta powtarzają się mimo stanowczych reakcji przedstawicieli Danii i Grenlandii, którzy zaznaczali już, że wyspa nie jest na sprzedaż.

Unijny komisarz o "obowiązku państw członkowskich"

W poniedziałek o sprawie mówił komisarz UE do spraw obronności Andrius Kubilius. - Zgadzam się z duńską premier, że (siłowe zajęcie Grenlandii przez USA - red.) to będzie koniec NATO, ale również dla ludzi będzie to bardzo, bardzo negatywne - ocenił w rozmowie z dziennikarzami agencji Reutera na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Szwecji.

Nawiązał w ten sposób do niedawnej wypowiedzi szefowej rządu Danii Mette Frederiksen, która w ubiegłym tygodniu zasugerowała, że przejęcie Grenlandii przez USA będzie oznaczać koniec NATO.

Kubilius przypomniał też, że według artykułu 42 ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do udzielenia Danii pomocy w przypadku agresji militarnej. - W dużej mierze będzie to zależało od Danii, jak zareaguje, jakie będzie jej stanowisko, ale z pewnością istnieje obowiązek państw członkowskich do udzielenia wzajemnej pomocy, jeśli inne państwo członkowskie będzie stawiać czoła agresji militarnej - wyjaśnił.

Rutte o bezpieczeństwie Arktyki

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał, że państwa członkowskie Sojuszu dyskutują i pracują nad kolejnymi krokami, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, NATO już wcześniej omawiało szczegóły współpracy dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa terytorium. - Pracujemy nad kolejnymi krokami, aby upewnić się, że rzeczywiście wspólnie ochronimy to, co jest tu zagrożone - powiedział.