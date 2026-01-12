Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"To oznaczałoby koniec NATO". Unijny komisarz o Grenlandii

Grenlandia
Trump: zamierzamy coś zrobić w sprawie Grenlandii, czy im się to podoba, czy nie
Źródło: Reuters
Komisarz Unii Europejskiej do spraw obronności Andrius Kubilius przypomniał, że państwa członkowskie Sojuszu mają obowiązek udzielić Danii pomocy w przypadku agresji militarnej. Podkreślił przy tym, że siłowe przejęcie Grenlandii oznaczałoby koniec NATO.

Prezydent USA Donald Trump od początku swojej drugiej kadencji wielokrotnie mówił o "konieczności" przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, argumentując, że wyspa ma znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. W niedzielę w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One ponownie zapowiedział, że "będzie miał Grenlandię w ten, czy inny sposób".

Według Trumpa - jak tłumaczy Reuters - przejęcie wyspy jest konieczne, aby zabiec okupacji strategicznie położonego i bogatego w minerały terytorium Arktyki przez Rosję lub Chiny. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta powtarzają się mimo stanowczych reakcji przedstawicieli Danii i Grenlandii, którzy zaznaczali już, że wyspa nie jest na sprzedaż.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump znów o Grenlandii. "Niestety, prezydenta USA należy traktować poważnie"

Trump znów o Grenlandii. "Niestety, prezydenta USA należy traktować poważnie"

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

Unijny komisarz o "obowiązku państw członkowskich"

W poniedziałek o sprawie mówił komisarz UE do spraw obronności Andrius Kubilius. - Zgadzam się z duńską premier, że (siłowe zajęcie Grenlandii przez USA - red.) to będzie koniec NATO, ale również dla ludzi będzie to bardzo, bardzo negatywne - ocenił w rozmowie z dziennikarzami agencji Reutera na konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Szwecji.

Nawiązał w ten sposób do niedawnej wypowiedzi szefowej rządu Danii Mette Frederiksen, która w ubiegłym tygodniu zasugerowała, że przejęcie Grenlandii przez USA będzie oznaczać koniec NATO.

Kubilius przypomniał też, że według artykułu 42 ustęp 7 Traktatu o Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do udzielenia Danii pomocy w przypadku agresji militarnej. - W dużej mierze będzie to zależało od Danii, jak zareaguje, jakie będzie jej stanowisko, ale z pewnością istnieje obowiązek państw członkowskich do udzielenia wzajemnej pomocy, jeśli inne państwo członkowskie będzie stawiać czoła agresji militarnej - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Media: europejskie państwa chcą wysłać wojska na Grenlandię

Media: europejskie państwa chcą wysłać wojska na Grenlandię

Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"

Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"

Rutte o bezpieczeństwie Arktyki

Tego samego dnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał, że państwa członkowskie Sojuszu dyskutują i pracują nad kolejnymi krokami, aby wspólnie zapewnić bezpieczeństwo Arktyki.

Jak wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami, NATO już wcześniej omawiało szczegóły współpracy dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa terytorium. - Pracujemy nad kolejnymi krokami, aby upewnić się, że rzeczywiście wspólnie ochronimy to, co jest tu zagrożone - powiedział.

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
GrenlandiaUSADonald TrumpAdministracja Donalda TrumpaMark RutteDaniaUnia EuropejskaNATO
Czytaj także:
Ofiary protestów w Iranie. Robina Aminian, Amir Mohammad Koohkan, Mehdi Zatparvar
Zginęli na ulicach Iranu. Ojciec trójki dzieci, trener i studentka
Świat
Ferie, zima, odwilż
Odwilż tuż-tuż. Nie każdy ją odczuje
METEO
imageTitle
Małysz o przyszłości trenera kadry skoczków
EUROSPORT
Kraty, więzienie
Podpalił drzwi, odpowie za usiłowanie zabójstwa
WARSZAWA
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił strażnika miejskiego i uciekł
Wrocław
Wypadek policyjnego black hawka. W MSW kończy się audyt w tej sprawie
Black Hawk na pikniku. Jest decyzja w sprawie "wątku Wąsika"
Polska
imageTitle
Ogłosili skład. Będzie wielki powrót w skokach
EUROSPORT
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
BIZNES
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Proces byłego działacza PO ruszy od nowa
Poznań
Trasa S10 ma przebiegać w pobliżu Płocka
Ważna decyzja w sprawie trasy S10 na Mazowszu
WARSZAWA
Żandarmeria Wojskowa
Zaginiony żołnierz nie żyje, prokuratura bada okoliczności tragedii
WARSZAWA
Aleksandrów Kujawski. Schronisko dla zwierząt kończy działalność
Potrzebne koce, pieniądze, słoma. Organizacje pomagające zwierzętom proszą o pomoc
Polska
Prezes PiS Jarosław Kaczyński, rzecznik PiS Rafał Bochenek i sekretarz KP PiS Barbara Bartuś w Sejmie
Kaczyński przesłuchany w sprawie słów o śmierci Leppera
Polska
mężczyzna ilustracyjne
54-latka znęcała się nad mężem i synem
Poznań
imageTitle
Skoczek uderzony podczas najazdu. "Nie chcę mówić, co myślę o tej sytuacji"
EUROSPORT
Policjanci pomogli wychłodzonemu seniorowi
Pomogli wychłodzonemu 80-latkowi. Rozpalili w piecu, przynieśli opał
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
BIZNES
Policja chciała, żeby administrator usunął zdjęcie
Zdjęcie zamordowanej kobiety przez trzy dni było w sieci. Policja bez skutku prosiła o jego usunięcie
Białystok
Akcja ratunkowa na Zatoce Puckiej. Mężczyzna ewakuowany z tafli lodowej
Mężczyzna ewakuowany z zamarzniętej zatoki. Leżał na tafli 500 metrów od brzegu
Trójmiasto
Protest w Minneapolis po zastrzeleniu 37-latki przez agenta ICE
Narasta napięcie. Setki funkcjonariuszy udają się do miasta
Świat
Irańczycy "walczą na ulicach"? Nie na tym nagraniu
FAŁSZTak, Irańczycy "walczą na ulicach". Ale na tym filmie tego nie widać
Zuzanna Karczewska
shutterstock_1585042099
"Kość McDonaldowa". Ortopeda mówi, co to jest i dlaczego sprzyja ciężkim złamaniom
Zdrowie
GettyImages-2254863355
Śmierć ochroniarza w mroźną noc. Pilnował obiektu olimpijskiego
Świat
Do zdarzenia doszło na turnieju judo w Bielsku-Białej
Incydent na turnieju judo z udziałem Izraelczyków. Mamy nagranie i relację świadka
Katowice
Wybili szybę, wyciągnęli psa
"Był apatyczny, jego ciałem wstrząsały dreszcze"
WARSZAWA
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską
BIZNES
imageTitle
Legendarni sędziowie wyrzuceni z obsady Euro. Poważne zarzuty
EUROSPORT
Lalka Barbie w spektrum autyzmu
Nowa Barbie ma słuchawki i patrzy lekko w bok. Dlaczego to ważne?
Zdrowie
imageTitle
Duże problemy Eryka Goczała w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica