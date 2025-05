To on zestrzelił nad Kijowem pierwszy rosyjski kindżał. Dmytro "nawet sobie nie wyobrażał, że tego dokona"

Dwa lata temu siły ukraińskie zestrzeliły pierwszy rosyjski hipersoniczny pocisk Kindżał Źródło: Dowództwo Powietrzne "Zachód"

Ukraińskie siły powietrzne opublikowały nagranie z operatorem systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot, który dwa lata temu nad Kijowem zestrzelił pierwszy rosyjski hipersoniczny pocisk Kindżał. - Myśleliśmy, że był to zwykły iskander - mówi na nagraniu Dmytro.

Kluczowe fakty: Pierwszy rosyjski kindżał został strącony nad kijowskim stadionem na początku maja 2023 roku.

Rosyjski przywódca Władimir Putin twierdził przed inwazją zbrojną na Ukrainę, że zestrzelenie kindżału "nie będzie możliwe".

Ukraina dysponuje obecnie ośmioma systemami Patriot, które są zdolne do przechwytywania rosyjskich rakiet balistycznych i kindżałów.

4 maja 2023 roku, ponad rok po wybuchu inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, ukraińska obrona zestrzeliła nad kijowskim stadionem pierwszy rosyjski hipersoniczny pocisk Kindżał. Rakieta została strącona dzięki systemowi obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot.

Kindżał został wówczas wystrzelony z myśliwca MiG-31K z terytorium Rosji. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat we wcześniejszych rozmowach z dziennikarzami podkreślał, że ukraińska obrona przeciwlotnicza nie jest w stanie dosięgnąć Kindżałów, ponaddźwiękowych rakiet, obejmujących zasięgiem całą Ukrainę i poruszających się z prędkością kilkakrotnie większą niż prędkość dźwięku. Sytuacja się zmieniła po przekazaniu Ukrainie przez USA systemów Patriot.

"Okazało się, że wszystko można zestrzelić"

- Myśleliśmy, że był to zwykły iskander (pocisk balistyczny - red.) - wspominał Dmytro, operator systemu Patriot. Ukraińskie siły powietrzne opublikowały nagranie z jego udziałem z okazji drugiej rocznicy zestrzelenia nad Kijowem pierwszego kindżała.

Dmytro, operator systemu Patriot Źródło: Dowództwo Powietrzne "Zachód"

- Dopiero wtedy, gdy zostały odnalezione fragmenty zestrzelonej rakiety, dowiedzieliśmy się, że to był Kindżał. Wszyscy się ucieszyli, gratulowali sobie nawzajem - mówił Dmytro.

W 2018 roku rosyjski przywódca Władimir Putin, po testach nowej broni hipersonicznej, stwierdził, że zestrzelenie pocisku Kindżał "nie będzie możliwe".

- Okazało się, że wszystko można zestrzelić - stwierdził Dmytro i dodał, że on, "zwykły programista, który zaciągnął się do wojska po inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, nawet sobie nie wyobrażał, że tego dokona".

Ilu Patriotów potrzebuje Ukraina

Media w Kijowie, powołując się na ustalenia dziennika "New York Times", podały, że Ukraina dysponuje obecnie ośmioma systemami Patriot, które są zdolne do przechwytywania rosyjskich rakiet balistycznych i kindżałów. Dziewiąty system Patriot ma być wysłany do Kijowa z Izraela. Władze Niemiec i Grecji także miały zadeklarować, że przekażą siłom ukraińskim po jednym systemie Patriot.

W zeszłym roku prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że do pełnej ochrony nieba nad Ukrainą potrzebnych jest co najmniej 25 systemów Patriot - odnotował ukraiński portal NV.

System rakietowy Patriot Źródło: PAP