To może być pierwsze nagranie Prigożyna od czasu buntu

"Nagranie wydaje się potwierdzać oświadczenie Białorusi , według którego wagnerowcy pełnią teraz rolę instruktorów wojskowych dla białoruskiej armii" - pisze BBC. Brytyjscy dziennikarze zwrócili uwagę, że byłoby to pierwsze nagranie, na którym widać Jewgienija Prigożyna, odkąd rozpoczął on bunt w Rosji pod koniec czerwca.

Jak podano, sekcja weryfikacji BBC "jest przekonana, że ​​układ namiotów, drzew i budynków pasuje do lokalizacji na zachodnim skraju obozu" na Białorusi.

Pomimo słabego światła na nagraniu, Prigożyna można rozpoznać po jego sylwetce, a rosyjskojęzyczni specjaliści znający jego wcześniejsze wypowiedzi są zdania, że to jego głos i sposób wypowiadania się - pisze BBC.

"To, co dzieje się obecnie na linii frontu, to hańba, w której nie chcemy brać udziału i musimy poczekać, aż będziemy mogli w pełni pokazać nasz charakter" - zacytowano.