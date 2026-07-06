Arcybiskup Marcel Lefebvre w 1977 roku

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Gdyby nie to, że sprawa dotyczy kwestii - z perspektywy wierzących katolików - śmiertelnie poważnej, bo związanej ze zbawieniem, można by powiedzieć: igrali, igrali, aż się doigrali.

Lefebryści od lat atakowali Watykan, smagali go biczem niezmiennej krytyki, oskarżali o zdradę, o niewierność Ewangelii, o porzucenie nauczania wiecznego Rzymu. I nawet gdy deklarowali wierność papieżowi, to nie przekładała się ona na konkretne decyzje.