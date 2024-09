Rośnie liczba dzieci z krótkowzrocznością. W ciągu ostatnich 30 lat częstotliwość występowania tego rodzaju wady wzroku zwiększyła się ponad trzykrotnie. Obecnie dotyka ona nawet co trzecie dziecko. Zwykle zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i ma tendencję do nasilania się wraz z wiekiem. Eksperci wskazali trzy główne przyczyny.

Liczba dzieci z krótkowzrocznością sukcesywnie się zwiększa. Między 1990 a 2023 rokiem wzrosła ona ponad trzykrotnie. Obecnie tę wadę wzroku diagnozuje się u nawet 36 procent nieletnich - wskazują wyniki opublikowanej we wtorek w "British Journal of Ophthalmology" pracy naukowców z chińskiego uniwersytetu Sun Yat-sen University. W ramach badania akademicy przeanalizowali 276 innych prac, zawierających dane na temat zdrowia blisko 5,5 miliona dzieci i nastolatków między 5. a 19. rokiem życia z 50 państw świata.

Krótkowzroczność coraz częstsza wśród dzieci - główne przyczyny

Doszli oni do wniosku, że czynnikami najsilniej przyczyniającymi się do wzrostu krótkowzroczności są: wczesne rozpoczynanie edukacji szkolnej, długi czas jej trwania oraz zwiększanie czasu spędzanego przed ekranami urządzeń kosztem aktywności na świeżym powietrzu. Wada objawia się trudnością w widzeniu obiektów z daleka. Zwykle zaczyna się ona we wczesnym dzieciństwie i ma tendencję do nasilania się wraz z wiekiem.