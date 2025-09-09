Taką kartkę Trump miał wysłać Epsteinowi. Biały Dom: to nie jego podpis Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Demokraci z komisji ds. nadzoru Izby Reprezentantów opublikowali w poniedziałek skan kartki, jaką Donald Trump miał wysłać 20 lat temu na 50. urodziny miliardera pedofila Jeffreya Epsteina.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Donald Trump i Jeffrey Epstein byli bliskimi przyjaciółmi. Sprawa miała ucichnąć, wypłynęły zdjęcia z wesela

Jak poinformował wiceszef komisji Robert Garcia, zdjęcie zostało przekazane komisji przez sprawujących pieczę nad majątkiem Epsteina dzięki wezwaniu komisji pod groźbą kary.

"OTO JEST: Mamy urodzinową notatkę Trumpa do Jeffreya Epsteina, o której prezydent powiedział, że nie istnieje. Trump mówi o 'wspaniałej tajemnicy', która ich łączy. Co ukrywa? Ujawnijmy akta!" - stwierdzono we wpisie.

🚨🚨HERE IT IS: We got Trump’s birthday note to Jeffrey Epstein that the President said doesn’t exist.



Trump talks about a “wonderful secret” the two of them shared. What is he hiding? Release the files! pic.twitter.com/k2Mq8Hu3LY — Oversight Dems (@OversightDems) September 8, 2025 Rozwiń Źródło: X

Kartka od Trumpa miała stanowić część albumu przygotowanego w 2003 roku na 50. urodziny Epsteina przez jego partnerkę Ghislaine Maxwell. Wśród innych osób, które dołożyły swoje kartki do albumu, byli m.in. były prezydent Bill Clinton, słynny prawnik Alan Dershowitz, finansista Leon Black czy były prezes banku Bear Stearns Alan Greenberg.

Biały Dom zaprzecza autentyczności listu

Zastępca szefa personelu Białego Domu Taylor Budowich potępił publikację, twierdząc, że podpis na liście nie należał do Trumpa. "To nie jego podpis. To zniesławienie" - napisał.

Time for @newscorp to open that checkbook, it’s not his signature. DEFAMATION! https://t.co/O6iKk4SYF5 pic.twitter.com/T0wlp36P9h — Taylor Budowich (@TayFromCA) September 8, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Najnowszy artykuł opublikowany przez 'Wall Street Journal' dowodzi, że cała ta historia z 'kartką urodzinową' jest fałszywa" – napisała na platformie X rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. "Jak już mówiłam, prezydent Trump nie narysował tego obrazka ani go nie podpisał. Zespół prawny prezydenta Trumpa będzie nadal energicznie dążył do wszczęcia postępowania sądowego" - dodała.

Leavitt zwróciła uwagę, że autor publikacji zwrócił się o komentarz "w tej samej chwili, w której opublikował swój artykuł". "To fałszywe wiadomości mające na celu podtrzymanie oszustwa demokratów na temat Epsteina" - stwierdziła.

The latest piece published by the Wall Street Journal PROVES this entire “Birthday Card” story is false.



As I have said all along, it’s very clear President Trump did not draw this picture, and he did not sign it.



President Trump’s legal team will continue to aggressively… — Karoline Leavitt (@PressSec) September 8, 2025 Rozwiń Źródło: X

Z kolei wiceprezydent J.D. Vance ocenił, że "demokraci nie przejmują się Epsteinem, ani nawet jego ofiarami". "Dlatego milczeli na ten temat przez lata. Jedyne, na czym im zależy, to wymyślanie kolejnego fałszywego skandalu, takiego jak Russiagate, żeby oczernić prezydenta Trumpa" - podkreślił i dodał, że "nikt nie da się nabrać na te bzdury".

The Democrats don't care about Epstein. They don’t even care about his victims. That's why they were silent about it for years. The only thing they care about is concocting another fake scandal like Russiagate to smear President Trump with lies.



No one is falling for this BS. https://t.co/u3pHgBtQDf — JD Vance (@JDVance) September 8, 2025 Rozwiń Źródło: X

Domniemany list i oskarżenia o "szwindel demokratów"

"WSJ" był pierwszym, który jeszcze w lipcu opisał domniemaną kartkę Trumpa, choć wcześniej jej zdjęcie nie zostało opublikowane. W odpowiedzi na publikację dziennika Trump stwierdził, że nie jest autorem kartki.

Tłumaczył też, że nigdy nie rysował nagich kobiet. Trump złożył też pozew przeciwko dziennikowi oraz jego właścicielowi, Rupertowi Murdochowi, żądając 10 mld dolarów odszkodowania.

Trump w ostatnim czasie konsekwentnie bagatelizował kontrowersje związane z jego przyjaźnią z Epsteinem oraz żądania ujawnienia wszystkich dokumentów ze śledztwa w sprawie notorycznego przestępcy, twierdząc, że jest to "szwindel demokratów", mający odwrócić uwagę od sukcesów jego prezydentury.

W ubiegłym tygodniu komisja ds. nadzoru opublikowała pierwszą partię dokumentów - ponad 33 tys. stron - jednak większość z nich była już wcześniej publicznie dostępna. Demokraci i część republikanów w Izbie usiłują wymusić głosowanie wzywające do ujawnienia wszystkich, nieokrojonych dokumentów ze śledztwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD